Как приготовить хворост так, чтобы хрустел? Это рецепт станет вашим фаворитом

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Опубликовано: 24.05.2024 09:00 , Обновлено: 24.05.2024

Вкус этого хрустящего и тающего во рту лакомства наверняка вызовет приятные воспоминания из детства. Кто из вас не любил хворост? Этот вариант рецепта наверняка станет вашим фаворитом, ведь здесь есть всё, что мы так любим: тонкое, тающее во рту тесто, соблазнительный хруст и нежный вкус, напоминающий о доме. Осторожно, это лакомство вызывает привыкание! Как приготовить вкуснейший хворост по этому рецепту?

Что понадобится для приготовления хвороста?

Для приготовления хвороста вам понадобится кондитерская доска или силиконовый коврик, скалка, колесо для вырезания хвороста (можно воспользоваться обычным ножом) широкая кастрюля или сотейник и много масла для жарки. Хорошо бы вооружиться металлическими щипцами или шумовкой. Особо ловкие могут заменить их бамбуковыми палочками. Ещё одним важным критерием, который обеспечит идеальный хворост, станет кондитерский термометр, который позволит контролировать температуру масла.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

190 мл сметаны 18%

5 желтков

ложка сливочного масла

щепотка соли

1 столовая ложка спирта или рома

1/2 чайной ложки сахара

растительное масло для жарки

Как приготовить тесто:

Поместите все ингредиенты в миску и замесите однородное тесто. Положите тесто на разделочную доску и несколько раз переверните его или ударьте скалкой, переверните и снова ударьте. Это удары и аэрация должны длиться не менее 15 минут. Готовое тесто плотно заверните в фольгу для выпечки и отставьте на полчаса. Не пропускайте этот шаг, иначе тесто будет раскатываться и нарезаться хуже. Оторвите кусок теста и раскатайте его очень тонко, примерно 2 мм. Стоит время от времени переворачивать тесто, чтобы оно раскатывалось равномерно и не прилипало. Важно стараться не присыпать столешницу мукой – тогда хворост будет жестким и подгорит снаружи. Хорошее решение — силиконовый коврик, который позволяет легко раскатывать тесто, защищает столешницу, позволяет аккуратно вырезать фигурки, легко моется. Нарежьте хворост так, как вам нравится и так, как вам позволяет кастрюля или сотейник, в которой вы их будете жарить. Лучше всего, когда хворост будет шириной около 2 см. Это облегчит протягивание теста через середину.

Жарим хворост:

Нагрейте масло до 170-180 градусов и поддерживайте эту температуру во время жарки. Поместите несколько штучек хвороста в разогретое масло, они должны плавать во фритюре свободно. Жарьте до золотистого цвета – примерно по 30 секунд с каждой стороны. Переверните, обжарьте, а затем переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Накройте хворост, который не помещается в кастрюлю, тканью. Дождитесь, когда хворост остынет, после чего посыпьте его сахарной пудрой. Лучше всего это делать с помощью небольшого ситечка. Вы можете придать хворосту более выразительный вкус и добавить в сахар молотые сублимированные фрукты, например, малину или облепиху. Они добавят вкуса и цвета. Хворост нужно хранить, укрыв тканью.

Хворост можно жарить как на масле, так и в жиру. Некоторые люди используют кокосовое масло, которое придает лакомству нежный вкус. Важно, чтобы масло медленно нагревалось до 170-180 градусов и сохраняло эту температуру. Поэтому стоит приобрести кондитерский термометр и проверить, не становится ли масло слишком горячим или слишком холодным. Бросайте хворост в разогретое масло – тогда вы увидите, как быстро они растут и в них образуются пузырьки, гарантирующие хрустящую корочку. Во время жарки контролируйте температуру.

Традиция приготовления хвороста имеет давнюю историю. Ленты теста, обжаренные во фритюре популярны во многих странах. В Дании подобное печенье называют «клейнер», в Польше - “фаворки”, «редеркученк» в Германии, «верхуны» из Украины или «бугнес» из Франции. Американцы называют их «ангельскими крыльями». Хотя в каждой из этих стран есть свой вариант идеального хвовроста.

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