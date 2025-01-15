Как приготовить греческий хворост? С этим сиропом лакомство из детства полюбится ещё больше

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Опубликовано: 15.01.2025 11:53 , Обновлено: 15.01.2025

Хрустящий хворост — домашнее лакомство, которое способно пробудить самые нежные воспоминания из детства у многих белорусов. Рецепт ленточек из теста, обжаренных во фритюре, кажется самодостаточным, но что, если привнести в него немного новизны и подать с особым сиропом? Этот вариант лакомства известен в Греции как ксеротигано. Telegraf.news узнал, как приготовить.

Немногие знают, но хворост — лакомство с очень давней историей. Скрученные различным образом и обжаренные во фритюре кусочки теста популярны во многих странах. Каждый из таких рецептов имеет своё локальное название и тонкости приготовления.

Так в Дании подобное печенье называют «клейнер», в Польше — «фаворки», в Германии — «редеркухен», в Украине — «верхуны», во Франции — «бугнес», а в Америке их называют «ангельскими крыльями». Традиция приготовления своего хвороста существует и в Греции. Там это лакомство называют ксеротигано. Его готовят на Рождество, Новый год, а также угощают гостей на свадьбах и крестинах.

Более того, существует даже фестиваль Xerotigano Amorgos, посвящённый приготовлению этого традиционного десерта. Ежегодно его проводят в сентябре в городе Эгиали. Жители прилегающих деревень приезжают на фестиваль, чтобы продемонстрировать публике весь процесс приготовления ксеротигано. Праздник сопровождается дегустациями, музыкой и танцами.

Традиции приготовления ксеротигано посвящен популярный фестиваль в Греции

Греческий ксеротигано — это более хрустящая и сухая версия хвороста.

Классический рецепт состоит из килограмма муки, чайной ложки сахара, щепотки соли, стакана масла и такого же количества (или чуть больше) воды. Тесто нарезают квадратами или сворачивают в розочки, а затем обжаривают в кипящем масле.

Во многих регионах Греции в тесто также добавляют розовую воду или цитрусовый сок, что обогащает его тонкими ароматами, которые на протяжении поколений ценились в средиземноморской кондитерской традиции. Также одним из ингредиентов часто выступает алкоголь, например, ракия (бренди) или коньяк.

Подают ксеротигано с добавлением мёда, жареного кунжута и другими добавками по вкусу. Различные вариации сладких сиропов делают лакомство необычайно вкусным.

Рецепт греческого хвороста с сиропом

Ингредиенты для теста:

500 г пшеничной муки,

4 столовые ложки оливкового масла

25 мл стакан ракии или коньяка

200 мл воды

соль (достаточно щепотки)

Ингредиенты сиропа:

200 г сахара,

125 г меда,

5 г корицы (маленькая чайная ложка),

250 мл воды,

10 мл лимонного сока,

20 г жареных семян кунжута или грецких орехов.

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты для теста (муку, соль) в миске и добавьте оливковые масло и алкоголь. Постепенно добавляйте воду, не прекращая месить, пока масса не перестанет прилипать к стенкам сосуда и не приобретёт пружинистую консистенцию. Сформированный шар заверните в ткань и оставьте примерно на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло. В отдельной кастрюле вскипятите воду с сахаром, медом и корицей, затем уменьшите огонь и варите около четверти часа; незадолго до конца добавьте лимонный сок, сохраните сироп тёплым. Нагрейте масло для жарки во фритюре. Тесто тонко раскатайте и нарежьте длинными полосками (шириной 3-4 см, длиной около 35-40 см). Аккуратно сверните полоски в спираль, удерживая их ручкой ложки или зубочисткой, чтобы они не распутались при погружении в жир. Обжаривайте с обеих сторон, пока печенье не станет золотисто-коричневым; выложите их на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Готовый греческий хворост полейте горячим сиропом и посыпьте кунжутом или толчеными орехами.

Приятного аппетита!

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