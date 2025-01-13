Как приготовить хвойный "Спрайт" из еловых веток? Этот рецепт домашней газировки из 3 ингредиентов покорил TikTok

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Опубликовано: 13.01.2025 10:20 , Обновлено: 13.01.2025

TikTok — неиссякаемый источник вдохновения для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Ежедневно в соцсети публикуются тысячи рецептов, многие из которых способны удивить даже самых искушённых кулинаров. Так, совсем недавно популярные фуд-блогеры предложили приготовить домашний "Спрайт" из еловых веток. Этот неожиданный рецепт собрал свыше 1,5 миллиона просмотров и вызвал споры в комментариях. Telegraf.news узнал, как можно приготовить такую домашнюю газировку.

Фудблогеры проекта “Кушать хочу” собрали в TikTok аудиторию свыше 5,5 миллиона подписчиков, прежде чем переехали на новый аккаунт, где продолжили делиться вирусными и нетривиальными рецептами блюд и не только. Так, недавно авторы предложили приготовить хвойный “Спрайт” из еловых веток и ещё двух ингредиентов. По словам авторов видео, на выходе получается лимонад с тонким хвойным вкусом, который, по мнению некоторых, ещё и полезен.

Пользователи соцсети отнеслись к рецепту скептически, оставив почти тысячу комментариев под видео. Одних возмутило количество сахара, но другие напомнили, что он “сбродит” во время настаивания. Третьи обратили внимание на мытьё веточек и заметили, что упомянутых дрожжей после такой процедуры, вероятнее всего, не останется.

“Как только вы помыли ветки, то смыли все дрожжи! С виноградом точно так же”, — написал один из пользователей.

Кто-то засомневался в съедобности ёлок, но нашлись и те, кто посчитал напиток “заманчивым”, напомнив о существовании других рецептов с добавлением ели.

“Так варят еловые веточки как варенье. Там много витаминов”, — высказалась одна из пользовательниц.

“Варенье из шишек тоже классное”, — написала другая.

Часть комментаторов припомнила советский лимонад “Байкал”, в рецепт которого обычно входили эфирные масла пихты.

“Только хранить долго не стоит, я летом делала с сосновыми иглами и мёдом. Открыл и выпил”, — написал ещё один комментатор.

К слову, в сети можно отыскать похожий рецепт газировки из еловых веточек, и в них сахар действительно заменяют мёдом из расчёта 2 столовые ложки на литр воды. Веточки при этом действительно не моют.

Рецепт хвойного “Спрайта”

https://www.tiktok.com/@kushathochu_2.0/video/7457513333521009942

Ингредиенты:

1 литр питьевой воды без газа,

70 г. сахара,

еловые веточки.

Приготовление:

Свежие еловые ветки сперва нужно как следует вымыть и высушить. После следует срезать мелкие веточки и поместить их в бутылку или банку с плотной крышкой. В воде тщательно размешать сахар, после чего следует залить ею еловые веточки, плотно закрыть крышку и встряхнуть. Поставьте банку в тёплое место и ожидайте 3 дня. За это время запустится процесс натурального брожения и напиток насытится газами. По истечение времени природный “Спрайт” готов. Разлейте напиток по стаканам и добавьте дольки лимона и лёд по желанию.

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