Как приготовить чизкейк с черникой за 5 минут? Этот формат десерта станет хитом предстоящего лета

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Опубликовано: 31.05.2024 13:43 , Обновлено: 10.07.2024

Летом выпечка может показаться гораздо более утомительной, чем обычно, и стоит выбирать быстрые рецепты. Выпечка большого чизкейка зачастую отнимает много времени. Однако вы можете приготовить их быстрее, если воспользуетесь формочками для кексов. Эти мини-чизкейки ничуть не уступят по своим вкусовым качествам. А украсив их сезонными ягодами, вы получите не только вкусный, но и красивый десерт, которым можно побаловать семью и угостить гостей.

Самые простые решения часто оказываются лучшими. Это правило применимо и при выпечке. Именно поэтому стоит попробовать рецепт мини-чизкейков, которые не только красивы и вкусны, но и очень просты в приготовлении.

Для приготовления этих мини-чизкейков, достаточно пяти минут, но они порадуют даже самых требовательных гурманов. Начать стоит с ингредиентов. Вам понадобятся молочные продукты — в данном случае выбирайте скир, либо густой греческий йогурт, либо творожную пасту. Также понадобятся яйца, сахар и смесь для пудинга (продаётся в виде порошка в упаковках). Пресловутой вишенкой на торте являются фрукты – предпочтительно черника, малина или клубника. Выпекайте чизкейки около получаса и десерт готов к подаче!

Как приготовить мини-чизкейки?

Ингридиенты:

500 г скира (либо греческого йогурта ),

2 яйца,

полпакета пудинга,

немного сахара (по вашему вкусу),

свежая черника либо другие ягоды

Приготовление:

Поместите молочные продукт в миску, добавьте яйца, сахар и смесь для пудинга. Перемешайте миксером на низкой скорости, пока ингредиенты не смешаются. Поместите формочки для кексов на противень. Заполните их получившейся массой. Поверх маленьких кексов выложите ягоды или сезонные фрукты. Совет – свежие фрукты можно заранее посыпать крахмалом, чтобы они не опустились на дно и не выделили слишком много сока. Либо вы можете украсить кексы свежими ягодами после их приготовления. Выпекайте мини-чизкейки 30-40 минут. Готовые сырники остудить и подавать со взбитыми сливками, сахарной пудрой или дополнительными фруктами.

Приятного аппетита!

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