Как приготовить чизкейк с черникой за 5 минут? Этот формат десерта станет хитом предстоящего лета
Летом выпечка может показаться гораздо более утомительной, чем обычно, и стоит выбирать быстрые рецепты. Выпечка большого чизкейка зачастую отнимает много времени. Однако вы можете приготовить их быстрее, если воспользуетесь формочками для кексов. Эти мини-чизкейки ничуть не уступят по своим вкусовым качествам. А украсив их сезонными ягодами, вы получите не только вкусный, но и красивый десерт, которым можно побаловать семью и угостить гостей.
Самые простые решения часто оказываются лучшими. Это правило применимо и при выпечке. Именно поэтому стоит попробовать рецепт мини-чизкейков, которые не только красивы и вкусны, но и очень просты в приготовлении.
Для приготовления этих мини-чизкейков, достаточно пяти минут, но они порадуют даже самых требовательных гурманов. Начать стоит с ингредиентов. Вам понадобятся молочные продукты — в данном случае выбирайте скир, либо густой греческий йогурт, либо творожную пасту. Также понадобятся яйца, сахар и смесь для пудинга (продаётся в виде порошка в упаковках). Пресловутой вишенкой на торте являются фрукты – предпочтительно черника, малина или клубника. Выпекайте чизкейки около получаса и десерт готов к подаче!
Как приготовить мини-чизкейки?
Ингридиенты:
- 500 г скира (либо греческого йогурта ),
- 2 яйца,
- полпакета пудинга,
- немного сахара (по вашему вкусу),
- свежая черника либо другие ягоды
Приготовление:
- Поместите молочные продукт в миску, добавьте яйца, сахар и смесь для пудинга.
- Перемешайте миксером на низкой скорости, пока ингредиенты не смешаются.
- Поместите формочки для кексов на противень. Заполните их получившейся массой.
- Поверх маленьких кексов выложите ягоды или сезонные фрукты. Совет – свежие фрукты можно заранее посыпать крахмалом, чтобы они не опустились на дно и не выделили слишком много сока. Либо вы можете украсить кексы свежими ягодами после их приготовления.
- Выпекайте мини-чизкейки 30-40 минут.
- Готовые сырники остудить и подавать со взбитыми сливками, сахарной пудрой или дополнительными фруктами.
Приятного аппетита!
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