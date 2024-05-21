Как приготовить блинчики без из яиц? Этот залежавшийся продукт найдёт своё применение
Блины - хорошее решение для любого завтрака, и вариантов их приготовления существует бесконечное множество. Этот рецепт блинов внесёт разнообразие и позволит не только сэкономить яйца, но и спасёт один из залежавшихся фруктов от утилизации. Замените яйцо перезревшим бананом, вы получите невероятно вкусный и полезный завтрак, который оценят как взрослые, так и дети.
Выбрасывать еду в мусорку никогда не хочется, но когда парочка бананов, лежавших на столе, почернела, есть их обычно уже никто не хочет. Не спешите избавляться от перезревшего фрукта, ведь с его помощью можно приготовить вкусные и ароматные блины.
Более того, банан позволит приготовить блины без яйца, что может очень выручить в момент, когда они внезапно закончились и идти в магазин совсем не хочется.
Один банан в этом рецепте эквивалентен двум яйцам.
Как приготовить блины с бананом вместо яйца?
Ингредиенты:
- 1 чашка молока
- 1 стакан муки
- газированная вода – до получения нужной консистенции
- 1 переспелый банан
- щепотка соли
- ложка сахара или ванильный сахар (по желанию)
- 50 мл растительного масла
Приготовление:
В большой миске смешайте муку с молоком и щепоткой соли. Разомните переспелый банан вилкой и добавьте в миску. Перемешать, медленно добавляя газированную воду до получения теста соответствующей густоты .
Попробуйте замешанное блинное тесто на вкус (оно не содержит яиц , поэтому его можно есть сырым). По желанию добавьте сахар. Влейте масло и еще раз тщательно перемешайте массу.
Обжаривайте блины с двух сторон до румяной корочки на почти сухой сковороде, лишь слегка смазанной топленым маслом или салом. Подавайте с вашими любимыми добавками.
Приятного аппетита!
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