Как приготовить блинчики без из яиц? Этот залежавшийся продукт найдёт своё применение

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.05.2024 09:44 , Обновлено: 21.05.2024

Блины - хорошее решение для любого завтрака, и вариантов их приготовления существует бесконечное множество. Этот рецепт блинов внесёт разнообразие и позволит не только сэкономить яйца, но и спасёт один из залежавшихся фруктов от утилизации. Замените яйцо перезревшим бананом, вы получите невероятно вкусный и полезный завтрак, который оценят как взрослые, так и дети.

Выбрасывать еду в мусорку никогда не хочется, но когда парочка бананов, лежавших на столе, почернела, есть их обычно уже никто не хочет. Не спешите избавляться от перезревшего фрукта, ведь с его помощью можно приготовить вкусные и ароматные блины.

Более того, банан позволит приготовить блины без яйца, что может очень выручить в момент, когда они внезапно закончились и идти в магазин совсем не хочется.

Один банан в этом рецепте эквивалентен двум яйцам.

Как приготовить блины с бананом вместо яйца?

Ингредиенты:

1 чашка молока

1 стакан муки

газированная вода – до получения нужной консистенции

1 переспелый банан

щепотка соли

ложка сахара или ванильный сахар (по желанию)

50 мл растительного масла

Приготовление:

В большой миске смешайте муку с молоком и щепоткой соли. Разомните переспелый банан вилкой и добавьте в миску. Перемешать, медленно добавляя газированную воду до получения теста соответствующей густоты .

Попробуйте замешанное блинное тесто на вкус (оно не содержит яиц , поэтому его можно есть сырым). По желанию добавьте сахар. Влейте масло и еще раз тщательно перемешайте массу.

Обжаривайте блины с двух сторон до румяной корочки на почти сухой сковороде, лишь слегка смазанной топленым маслом или салом. Подавайте с вашими любимыми добавками.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, как приготовить блины без добавления муки. Чем её заменить?

Как приготовить блинчики без муки? Её легко заменить этим продуктом