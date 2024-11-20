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Как приготовить банановую шарлотку за 10 минут? Этот десерт на сковороде оценят не только дети

Как приготовить банановую шарлотку за 10 минут? Этот десерт на сковороде оценят не только дети
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Как бы не была вкусна магазинная выпечка, иногда хочется приготовить что-то особенное, тёплое и домашнее. У тех, кто не любит проводить очень много времени за приготовлением теста, в ход идут быстрые и вкусные рецепты вроде яблочной шарлотки. Однако приготовить просто фруктовый десерт можно и с другими фруктами, например, с бананами. Один из таких рецептов показали в Tiktok. Испечь такую банановую шарлотку можно за 10 минут и без использования духовки.

Пользовательница с ником регулярно делится различными несложными рецептами блюд на своей страничке в TikTok. Один из её видеорецепт возымел особенный успех у аудитории и стал самым популярным видео на канале, собрав почти 6 миллионов просмотров.

В нём фудблогер показала, как приготовить простой и вкусный банановый блин для детского завтрака. Комментаторы окрестили рецепт “банановой шарлоткой” и заметили, что  взрослым десерт нравится не меньше, чем детям.

Готовится пирог из небольшого количества доступных ингредиентов и не требует включения духовки. Достаточно просто пожарить на сковороде в течение 10 минут.

Этот рецепт сохранило себе более 160 тысяч человек. Вот как приготовить эту банановую шарлотку.

Рецепт банановой шарлотки на сковородке

Ингредиенты:

  • 2 больших банана,
  • 2-3 яйца,
  • 1 ст. л. сахара,
  • 100 г муки,
  • 150 мл молока,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • Сливочное масло и сахар для сковороды

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кружочками бананы.
  2. Вбейте в миску 2 яйца, добавьте столовую ложку сахара (по желанию), перемешайте.
  3. Добавьте муку, размешайте до разбивания муки, влейте тёплое молок, столовую ложку растительного масла и вновь всё тщательно перемешайте.
  4. Смажьте сковороду сливочным маслом, слегка присыпьте её сахаром и выложите кружочки бананов.
  5. Вылейте сверху на бананы тесто и готовьте шарлотку в примерно 10 минут под закрытой крышкой на маленьком огне.
  6. По истечение времени переверните блин обратной стороной при помощи тарелки и дайте поджариться ещё 2-3 минуты.

Быстрая банановая шарлотка готова. Выложите её на тарелку и по желанию полейте горячим шоколадом.

Пользователи соцсети оставили почти 1000 комментариев под рецептом. Некоторым комментаторам показалось, что в рецепте много сахара, но другие пользователи заметили, что согласно рецепту его количество можно ограничить. Кто-то предложил использовать заменитель, например, стевией.

“На Бали этот банановый блин - национальное блюдо”, — написала одна из пользовательниц.

“Выглядит аппетитно. Универсальное блюдо для всей семьи. Супер”, высказалась другая.

Кто-то предложил усовершенствовать рецепт.

“То же самое с яблоками. Муку можно заменить на молотую овсянку и добавить отруби”, — предложила свой вариант исполнения другая пользовательница.

“Щепотка соды и ваниль, будет пышным и пахнуть”, — написала ещё одна комментатор.

“А если тесто сделать из манной крупы? Думаю сочетание будет обалденнее, чем мучное. Скажем так 70 манки на 30муки и немножко соды не гашеной. Получится более воздушным, чем здесь. Заметьте тесто сырое из-за бананов свежих. Бананы начинка сложная, а в сочетании с манкой это перекроет”, - предположила другая подписчица.

А кто-то нашёл пользу в других аспектах рецепта.

“Так вот как можно перевернуть нормально омлет! Спасибо”, — написали в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда идеи для оригинальных и вкусных десертов иссякли, всегда можно обратиться к кухне других стран, чтобы найти что-то восхитительно вкусное. Так в TikТok завирусился рецепт традиционного испанского “жареного молока” Leche frita. Это простое угощение легко приготовить в домашних условиях, и оно непременно приятно удивит своим вкусом как взрослых, так и детей.

Как приготовить «жареное молоко»? Этот итальянский десерт собрал более миллиона просмотров в TikTok