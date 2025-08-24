Как испечь пирог, не запачкав гору посуды? Кулинарный блогер поделилась простейшим рецептом

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Опубликовано: 24.08.2025 16:11 , Обновлено: 24.08.2025

Выпечку пирогов и тортов многие начинающие кулинары считают следующим уровнем сложности в искусстве готовки. Впрочем, и опытные хозяйки далеко не всегда с охотой берутся за выпечку, ведь в процессе, как правило, в довесок к ароматной сладости к чаю получаешь ещё и гору грязной посуды, которую приходится потом перемывать. Кулинарный блогер из Казахстана поделилась простейшим рецептом, который позволяет обойтись без этого неприятного "побочного эффекта".

Рецептом шоколадного пирога к чаю, который так и называется - “Чистая посуда”, поделилась автор кулинарного блога “ТАТЬЯНА на Кухне”. Особенностью рецепта является то, что готовить его нужно не в духовке, а на сковороде.

В отличие от обычных рецептов пирогов в данном случае автор предлагает опустить все промежуточные стадии приготовления теста и замешивать будущий пирог прямо в конечной ёмкости - на сковороде. Таким образом, у вас будет минимум грязной посуды - собственно, сама сковорода и вилка, которой вам предстоит размешивать все ингредиенты.

Они, ко всему прочему, также самые базовые и, наверняка, найдутся на полках и в холодильнике практически каждой кухни.

Ингредиенты для теста:

1 яйцо,

150 гр сахара,

150 мл молока,

80 гр растительного масла,

200 гр муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

щепотка ванилина,

1 столовая ложка какао.

Ингредиенты для шоколадной заливки:

100 гр молока,

100 гр сахара,

1 столовая ложка какао.

Чтобы приготовить пирог “Чистая посуда”, нужно прямо на сковороду разбить яйцо, тут же добавить к нему сахар, молоко, растительное масло, быстро замешать вилкой. Затем добавить муку, разрыхлитель, ванилин, какао и также всё размешать. Должно получиться достаточно жидкое тесто без комочков, чуть гуще теста на блины. Чтобы пирог не пригорел по краям, его можно отделить лопаточкой.

Выпекать пирог следует на медленном огне, под закрытой крышкой, в течение примерно 20-25 минут. За это время можно приготовить шоколадную заливку: смешать в кастрюльке молоко, сахар, какао, добавив немного растительного масла и довести всё до кипения.

Готовый и ещё горячий пирог (проверить его готовность можно зубочисткой) прямо на сковороде разрезать на порционные кусочки и залить шоколадной заливкой. Оставить его на некоторое время, чтобы пропитался шоколадом.

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