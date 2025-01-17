Как испечь нежный хлеб без грамма муки? Понадобится этот "испорченный" продукт

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Опубликовано: 17.01.2025 09:57 , Обновлено: 17.01.2025

Многие люди считают перезревшие бананы с характерными черными пятнами и черной кожурой испорченными. Поэтому не покупают такую "уценку" в магазине, а дома скорее всего отправят подобный фрукт в ведро, если вдруг он залежался. Не спешите с выводами. Сейчас мы расскажем, что можно быстро приготовить из бананов, даже если они уже начинают темнеть и не вызывают аппетита. Telegraf.news раздобыл простейший и от этого еще более гениальный рецепт экспресс-выпечки, которая получится у любого кулинара. Там всего 4 ингредиента и ни грамма муки. Поэтому смело берите на вооружение те, кто следит за своей формой.

Создатели данной идеи утверждают, что это поистине лучший рецепт бананового хлеба, от результата которого можно сойти с ума. Такая выпечка обязательно порадует вас вкусом, ароматом и нежностью.

[info_b]Банановый хлеб популярен в США и уже полюбился в Европе. Все из-за того, что бананы - доступный продукт, который можно найти на полках магазинов круглый год. [/info_b]

Рачительные хозяева, которые не любят, чтобы что-то “пропадало”, также обратят внимание на это блюдо. Ведь для него подойдут даже перезревшие фрукты, которые уже начали темнеть. Это никак не повлияет на качество хлеба, хотя многие считают их испорченными.

Перезревшие бананы — отличная альтернатива яйцам в выпечке. Эта информация особенно пригодится аллергикам. Такое лакомство напоминает сладкий десерт, поэтому точно принесет удовольствие.

Список ингредиентов

3 больших или 4 спелых банана поменьше;

3 яйца;

270 грамм овсяных хлопьев или 320 грамм овсяной муки;

чайная ложка разрыхлителя.

Желательно подержать все продукты при комнатной температуре перед приготовлением.

Как приготовить банановый хлеб?

Подготовьте форму для выпечки диаметром около 24 см и разогрейте духовку до 180 градусов; Разомните бананы вилкой или измельчите в блендере до получения однородной массы; Смешайте яйца и овсянку в миске; Добавьте разрыхлитель и еще раз перемешайте; Приготовленную массу отставьте на несколько минут (хлопья впитают влагу и успеют набухнуть); Затем вылейте ее в форму, застеленную пергаментом; Поставьте в духовку и выпекайте около 45 минут, пока хлеб не поднимется и не пропечется до так называемой “сухой лучины; Достаньте и остудите хлеб в форме еще 10-15 минут.

По желанию можно дополнить орехами, другими фруктами и сухофруктами. И тогда каждый раз у вас будет получаться настоящая банановая запеканка в разнообразных вкусовых сочетаниях. Приятного аппетита!

И вот еще один рецепт бананового хлеба. Всегда интересно посмотреть, как это делают другие и что из этого получается.

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