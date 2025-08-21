Как быстро засолить огурцы в пакете? Есть можно уже на следующий день

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.08.2025 15:25 , Обновлено: 21.08.2025

Малосольные огурцы – это вкус, которого многие из белорусов ждут целый год. Обычно эта закуска требует нескольких дней засаливания, но есть хитрость, благодаря которой можно насладиться ими гораздо быстрее. Достаточно простого трюка, чтобы уже на следующий день хрустеть ими.

Так, можно замариновать огурцы «всухую» — без воды и банок. Достаточно полиэтиленового пакета, нескольких специй и немного терпения. В таком варианте овощи имеют отличный вкус, но также подойдут в качестве дополнения к обеду и ужину.

[inf]Сухое маринование — интересная альтернатива традиционным малосольным огурцам. Благодаря этому трюку не нужно ждать несколько дней. Огурцы промариновываются гораздо быстрее, а их вкус удивляет свежестью и насыщенностью. Этот метод особенно подходит, когда у нас нет времени или места для классических заготовок в банках.[/inf]

Ингредиенты:

700 г маленьких огурцов (желательно светло-зеленых, упругих);

4-5 зубчиков чеснока;

средний корень хрена (около 8 см);

пучок укропа (стебли и зонтики);

1,5 столовые ложки каменной соли;

2 чайные ложки горчицы;

2 лавровых листа;

пол чайной ложки черного перца;

по желанию: кусочек перца чили или ломтик имбиря.

Как приготовить малосольные огурцы сухим способом?

Сухой способ требует всего нескольких часов. Достаточно, чтобы огурцы пустили сок и пропитались специями. Благодаря этому мы получаем эффект, схожий с классическими малосольными огурцами, но за гораздо более короткое время.

Тщательно вымойте огурцы и замочите их в холодной воде на 1-2 часа, чтобы они стали более упругими. Отрежьте концы и сделайте продольные надрезы (около 2 см), чтобы ускорить процесс ферментации. Можете просто нарезать их на длинные дольки. Чеснок слегка раздавите ножом, укроп порвите руками. Хрен нарежьте тонкими брусочками. Все вместе с огурцами положите в пакет. Добавьте соль, горчицу, лавровый лист и перец. Если хотите получить более выраженный вкус, добавьте кусочек имбиря или немного чили. Удалите из пакета лишний воздух, закройте его и тщательно втирайте специи в огурцы. Соль заставит овощи быстро выделить сок, который создаст естественную заправку. Поставьте пакет в холодильник на 12-24 часа. Каждые несколько часов встряхивайте его и снова «втирайте» содержимое, чтобы специи распределились равномерно.

Уже на следующий день огурцы будут готовы.

А вот похожий видеорецепт, которые собрал на Youtube почти миллион просмотров.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрало популярность видео с рецептом кислых огурчиков “как из бочки”, которые, по словам автора “можно хранить в квартире, без подвала”. Ролик всего за пару дней посмотрели почти полмиллиона пользователей, и такой способ приготовления понравился 7,4 тыс. зрителей. Кроме того, в комментариях опытные хозяйки поделились своим опытом, а также немного доработали рецепт, чтобы получилось еще вкуснее.

Рецепт кислых огурцов «как из бочки» покорил тысячи пользователей TikTok. Как приготовить?