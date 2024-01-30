Как белорусам сделать дома вкусные кабаносы? Добавьте к филе это "секретное зелье"

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Опубликовано: 30.01.2024 10:46 , Обновлено: 30.01.2024

Существует огромное количество разнообразных деликатесов, которые приносят наслаждение и радуют вкусовые рецепторы. Одними из таких изысков являются кабаносы – длинные, тонкие и ароматные колбаски. Часто можно встретить их на полках белорусских магазинов, однако самодельные имеют свое особое очарование и неповторимый вкус. Как легко приготовить их в домашних условиях? Есть два несложных способа.

Изначально кабанос — это польский сорт охотничьих сосисок, тонкая варено-копченая колбаска, которую, как правило, изготавливали из просоленной свинины. Это один из самых популярных видов колбасы в Польше.

Однако позже кабаносами начали называть тоненькие колбаски из различного мяса. Например, куриного. Именно из него сделать такие колбаски проще всего.

Вкусным рецептом куриных кабаносов (их еще называют “пивчиками”) поделилась пользовательница TikTok с ником @maslevtsovalove. Согласно ему, вам понадобится только куриное филе и, как отметила автор видео, “секретное зелье”. Что за оно?

На 1 кг куриного филе вам понадобятся следующие ингредиенты :

нитритная соль — 10 гр;

обычная соль — 10 гр;

черный молотый перец — 0,5 ч.л.;

красный острый перец — 0,5 ч.л.;

сушеный чеснок — 1 ч.л.;

копченая паприка — 2 ч.л.;

сахар — 15 гр;

вода — 100 мл.

[info_b] Нитритная соль (посолочно-нитритная смесь) – безопасная приправа, представляющая собой смесь из очищенной поваренной соли и небольшого количества (0,4–0,6 %) нитрита натрия (может содержать йодат калия). Широко используется в мясоперерабатывающей промышленности при посоле мяса, колбас, птицы, рыбы.

Но если вы по каким-то причинам не хотите ее использовать, замените ее обычной. [/info_b]

Способ приготовления:

Куриное филе помойте, удалите все пленки, жилки, перекрутите на фарш. Добавьте все остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Миску с фаршем накройте пленкой и поставьте в холодильник на 10-12 часов. Положите фарш в кондитерский мешок (его можно сделать самим из обычного полиэтиленового пакета) и выдавите его на сушилку в виде колбасок (если нет сушилки, что делать, читайте ниже). Установите температуру 70 градусов и сушите примерно 5-6 часов. До потери в весе примерно 65%.

Домашние кабаносы готовы!

Но если у вас нет сушилки, можно высушить колбаски по этому рецепту в духовке.

Выдавите фарш на решетку с пергаментом, поставьте прибор на 90 градусов и приоткройте дверцу. Они будут готовы также примерно через 5-6 часов. Смотрите, насколько сухие кабаносы вы любите. [/info_b]

Как сделать свиные кабаносы?

Если же вы хотите сделать “пивчики” из свиного мяса, то попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты:

нежирная свинина – 770 гр;

нитритная соль – 11 гр;

обычная соль — 11 гр;

сахар — 2 гр;

черный перец — 1 гр;

мускатный орех – 0,5 гр;

свежий чеснок — 5 гр.

Далее сделайте так, как показано на видео.

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