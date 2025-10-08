Индийский чатни, литовский суп и не только. Нашли 4 неожиданных осенних рецепта из слив

Опубликовано: 08.10.2025 14:50 , Обновлено: 08.10.2025

Среди фруктового изобилия сезонных ярмарок, которым по осени могут наслаждаться белорусы, отдельное место занимают сливы. Этот фрукт часто недооценивают, но лишь потому, что он у нас встречается повсеместно, но мало кто знает, как со вкусом применить его на кухне. Варенье, джем, максимум - сливовый пирог. На деле же стандартными десертами область применения слив вовсе не ограничивается. Мы нашли 5 нетривиальных рецептов со сливой в главной роли, которые стоит опробовать белорусам этой осенью.

Разумеется, как любой фрукт, максимальной пользой слива обладает в свежем виде, безо всякой кулинарной обработки.

[inf]В свежих сливах много витаминов (А, С, группы В, К), полезных минералов, таких как калий, магний и фосфор, а также антиоксидантов - веществ, которые, по утверждению учёных, помогают укреплять наш иммунитет и даже улучшают когнитивные функции и замедляют старение. [/inf]

Но и после кулинарной обработки слива сохраняет в себе многие полезные элементы, да ещё и радует приятным вкусом. А учитывая не самые высокие цены на неё (на столичном Комаровском рынке, к примеру, свежую сливу сейчас продают по 6,9 рубля, а на сезонных рынках можно найти даже дешевле), сливу точно следует включить в свой осенний рацион, хотя бы ради разнообразия.

Причём вовсе не обязательно пускать сливу на варенье и джемы, как наши бабушки. Они это делали скорее ради того, чтобы не пропадал даром богатый урожай. Если же вы мы говорим о сливе, как источнике разнообразия, то почему бы не пуститься в кулинарные эксперименты и не попробовать один из традиционных рецептов иностранной кухни?

Освежающий суп с лапшой и черносливом из Литвы

Этим рецептом поделилась литовский фуд-блогер Аудроне Земенскене. По её словам, это традиционный супчик, которые “переносит в детство”, поскольку такое блюдо часто подавали детском саду, когда она была ребёнком. Суп получается сладким, но освежающим и достаточно лёгким.

[infg] Ингредиенты :

1 горсть макарон,

6–7 сушеных абрикосов,

6–7 сушеных слив,

1 горсть изюма и сушеной клюквы,

1 ст. л. крахмала,

1–2 ст. л. сахара (по вкусу),

1,5 литра воды.[/infg]

Процесс приготовления:

Налить в кастрюлю литр воды и довести до кипения.

Добавить нарезанные абрикосы, сливы, изюм и сушеную клюкву, сахар.

Варить фрукты около 12–15 минут.

Добавить горсть пасты и варить ещё 2 минуты до готовности макарон.

Растворить 1 ст. л. крахмала в миске с водой (0,5 л) и вылитьв суп.

Снять кастрюлю с огня через пару минут.

Чешский гуляш из говядины со сливами

Следующее блюдо из слив пришло к нам из Чехии. Его вариации можно встретить в любом кафе или ресторане, предлагающем традиционную чешскую кухню. Считается, что когда-то давно чехи переняли рецепт этого гуляша у венгров, но он настолько укоренился, что теперь никто даже не осмеливается оспаривать его чешскую принадлежность.

Говяжий гуляш чехи едят с кнедликами - местной вариацией фрикаделек, которые являются неотъемлемой частью их культурного наследия и идеально подходят для макания в соус.

[infg] Ингредиенты :

800 г говядины,

2 мелко нарезанные луковицы,

2 зубчика чеснока,

2 столовые ложки томатной пасты,

0,5 л говяжьего бульона,

1/2 чайной ложки сладкой паприки,

1/4 чайной ложки тмина/майорана/перца чили,

1/4 чайной ложки соли и черного перца,

2 столовые ложки муки,

10-12 слив.[/infg]

Процесс приготовления:

Нарежьте говядину на более крупные куски.

Смешайте муку, щепотку соли и свежемолотый перец и выложите в глубокую тарелку или миску.

Обваляйте куски говядины в муке.

Разогрейте на большой сковороде небольшое количество масла и обжарьте в нём говядину с обеих сторон до образования корочки, затем переложите на новую тарелку. Если сковорода маленькая, обжаривайте порциями.

Затем обжарьте лук, приправьте его тмином, щепоткой перца чили, небольшим количеством майорана и добавьте выдавленный чеснок.

Сложите говядину в суповую кастрюлю. Влейте говяжий бульон. Добавьте томатную пасту.

Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите около 1,5–2 часов (в зависимости от используемой части говядины). Постоянно проверяйте, достаточно ли жидкости и насколько говядина мягкая.

Перед окончанием приготовления добавьте половинки слив и готовьте ещё около 5 минут.

Подавать такой гуляш можно не только с традиционными чешскими кнедликами, но и просто с толстыми ломтиками хлеба.

Сливовый чатни

Чатни - это традиционные индийские соусы, сладковато-острые и даже похожие на джем, которые, как правило, готовят из смесь из фруктов, овощей и трав и подают к основному блюду — мясному или рыбному, или к блюдам из круп. Рецептом сливового чатни поделился один из самых известных поваров Литвы Рокас Гальвонас.

[infg] Ингредиенты :

1 кг слив,

1 стакан коричневого сахара,

1 стакан белого сахара,

0,75 стакана яблочного уксуса,

1 стакан изюма,

2 ч.л. соли,

1 луковица,

1 зубчик чеснока,

2 ч. л. семян горчицы,

щепотка молотого имбиря,

кайенский перец – по вкусу. [/infg]

Способ приготовления:

Смешайте сахар и яблочный уксус в кастрюле и доведите до кипения, постоянно помешивая, пока сахар не растворится.

Добавьте оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешайте. Как только смесь закипит, уменьшите огонь и варите, постоянно помешивая, около 45–50 минут, пока смесь не загустеет.

Разлейте горячий чатни по стерильным банкам и закройте.

Такой чатни можно как съесть сразу, так и закатать на зиму. По мнению Рокаса Гальвонаса, сливовый чатни хорошо сочетается сыром, с мясными блюдами, а также подходит в качества намазки для хлеба или тостов.

Печень, запеченная со сливами

Ещё один неординарный рецепт от популярных фуд-блогеров - утиная печень, запечённая в духовке со сливами и луком. Готовится очень быстро, просто и получается очень вкусным. При этом утиную печень в рецепте можно запросто заменить более дешевым вариантом - куриной печенью.

[infg] Ингредиенты :

500 г утиной печени,

350 г лука,

400 г слив,

20 г масла,

1 столовая ложка сахара,

перец,

соль,

петрушка, орегано,

3 столовые ложки масла,

сахарная пудра.[/infg]

Способ приготовления:

Застелить противень размером 20х30 см бумагой для выпечки.

Нарезать лук полукольцами. Выложить в форму для запекания.

Добавить петрушку, орегано, столовую ложку сахара и 3 столовые ложки масла. Хорошо перемешать.

Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

Пока лук готовится, подготовить печень: промыть водой и дать стечь воде. Нарезать на более мелкие кусочки (размером примерно 4х4 см).

Достать жареный лук из духовки. Нарезанную печень уложить поверх лука. Между печенью разложить сливы. Посыпать печень и сливы солью, перцем, петрушкой и орегано.

Нарезать масло небольшими кусочками и положить его поверх печени на противень.

Слегка присыпать все сахарной пудрой.

Вернуть форму в духовку и выпекать еще около 20 минут при температуре 200 градусов.

Ранее Telegraf.news рассказал, как высушить сливы на зиму, чтобы зимой не покупать в магазине тот самый чернослив.

Как высушить сливы на зиму? Нашли способ, после которого вы перестанете покупать чернослив в магазине