Этот сытный суп по вкусу напоминает пиццу. Как приготовить за 40 минут?

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Опубликовано: 20.12.2024 07:00 , Обновлено: 16.12.2024

Случается, что отказать себе в кусочке любимой пиццы попросту невозможно. Однако иногда присутствие этого фастфуда в рационе переходит все дозволенные границы. Мало кто задумывается о том, что любимый вкус можно ввести в рацион в виде первого блюда. Попробуйте приготовить суп-пиццу из доступных ингредиентов. Это ароматное и сытное блюдо непременно полюбится всем членам семьи и станет простой возможностью прикоснуться к любимому вкусу ещё раз.

Пепперони, маргарита, каприччиоза, гавайская… Существует так много видов пиццы, что любимый вкус найдется для каждого. Однако, к большому сожалению, эта еда относится к фаст-фуду, и злоупотреблять ею не рекомендуется. Но наверняка у каждого бывают периоды, когда хочется наслаждаться пиццей чаще.

Немногие знают, что удовлетворить это желание можно, приготовив сытное первое блюдо.

Речь идет о суп-пицце с фаршем. Достаточно хотя бы один раз приготовить это блюдо, и вы снова захотите готовить его чаще. Пицца-суп — идеальный вариант для семейного обеда или ужина как в выходной, так и в будний день.

Его вкус напоминает любимое итальянское блюдо, поэтому он с успехом может заменить настоящую пиццу. И все это благодаря удачно подобранным ингредиентам. Что понадобится для приготовления блюда?

Рецепт суп-пиццы

Фото иллюстрационное

Если вы нигде не можете найти готовую приправу для пиццы, необходимую для рецепта, то не расстраивайтесь. Суп можно приправить по-своему, просто использовав подходящие и нравящиеся специи, например, базилик, орегано, провансальские или итальянские травы. Готовый суп подавайте со свежим хлебом. Идеально подойдут фокачча или чиабатта.

Ингредиенты:

0,5 кг фарша,

0,5 кг грибов,

3 луковицы,

2 банки помидоров без шкурки,

2 плавленых сыра,

1,5 литра воды или бульона,

соль, перец, приправа для пиццы в пакетике.

[info_b]СОВЕТ! Вы можете использовать для подачи посыпку по вкусу, например, перец разных цветов и тёртую моцареллу. Вместо консервированных помидоров можно использовать пюре или соус пассата.[/info_b]

Приготовление:

Обжарьте фарш на растительном или оливковом масле. Переложить в кастрюлю. Нарежьте грибы и лук. Обжарьте вместе на сковороде. Добавьте помидоры и тёртый сыр. Всё перемешайте и приправьте. Соедините с мясом. Влейте в кастрюлю с содержимым воду или бульон, поставьте на слабый огонь и варите 20 минут.

Суп-пицца готов!

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда за окном сыро, а к настроению начинает подкрадываться осенняя хандра, ничто так не согревает как тёплый домашний суп. Однако, если традиционный борщ и рассольник вам уже успели наскучить, всегда можно приготовить что-то новое и интересное из уже имеющихся на кухне ингредиентов. Так, в TikTok завирусился рецепт персидского супа. Это густое и сытное блюдо отдалённо напоминает лечебный куриный бульон и станет идеальным первым блюдом в осенний сезон.

Этот перловый суп затмит рассольник? Фудблогер показал, как приготовить персидский Э джо из доступных ингредиентов