Этот шведский десерт затмит чизкейк и шарлотку. Как испечь "кладкаку" за 12 минут?
Рецепт вкусного и необременительного домашнего десерта — то, что желает иметь в своём арсенале каждый кулинар. В момент, когда модные чизкейки и традиционные шарлотки уже приелись, стоит пополнить копилку рецептов чем-то новым. Как насчёт того, чтобы приготовить шведскую "кладкаку"? Это восхитительное на вкус лакомство напоминает нечто среднее между брауни и помадкой. Журналистка Telegraf.news нашла максимально быстрый рецепт.
Десерт со странным названием «кладдкака» происходит от шведского слова «kladdig», что означает «клейкий» или «липкий».
Этот шоколадный пирог с вязкой жидкой структурой внутри и хрустящей корочкой снаружи наверняка высоко оценят любители других влажно-хрустящих пирогов, вроде шарлотки или чизкейка.
“Кладкака” приобрел популярность в XX веке, когда в стране было трудно найти разрыхлитель. Шведы не добавляли этот ингредиент при приготовлении американских брауни и таким образом создали свой интересный вариант выпечки - торт-пирог “Кладкака”.
Изюминка десерта - мягкий и липкий, как будто сыроватый мякиш, который получился как раз благодаря тому, что в нём не используется разрыхлитель.
«Кладдкаку» традиционно подают, присыпав сахарной пудрой, но можно дополнить и другими добавками. В Швеции его чаще всего едят с фруктами, такими как малина и смородина, или со взбитыми сливками.
Быстрый рецепт тортика Kladdkaka
Ингредиенты:
- 110 г масла,
- 150 г белого сахара,
- 100 г коричневого сахара,
- два яйца,
- 80 г пшеничной муки,
- 1,5 столовой ложки какао,
- чайная ложка ванильного экстракта,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Масло растопите в кастрюле и дайте остыть.
- В отдельной миске смешайте сахар, яйца, просеянную муку, какао, соль и ваниль. Перемешайте, затем влейте масло.
- Вылейте тесто в форму для выпечки, застеленную бумагой для выпечки или смазанную маслом. Поставьте в духовку, разогретую до 175 градусов, и выпекайте 12 минут, чтобы серединка осталась жидкой.
- Дайте остыть.
Не пытайтесь допечь этот десерт «до готовности». Помните, что этот пирог должен остаться влажным внутри, в этом его особенность.
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