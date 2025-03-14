Этот шведский десерт затмит чизкейк и шарлотку. Как испечь "кладкаку" за 12 минут?

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Опубликовано: 14.03.2025 12:42 , Обновлено: 14.03.2025

Рецепт вкусного и необременительного домашнего десерта — то, что желает иметь в своём арсенале каждый кулинар. В момент, когда модные чизкейки и традиционные шарлотки уже приелись, стоит пополнить копилку рецептов чем-то новым. Как насчёт того, чтобы приготовить шведскую "кладкаку"? Это восхитительное на вкус лакомство напоминает нечто среднее между брауни и помадкой. Журналистка Telegraf.news нашла максимально быстрый рецепт.

Десерт со странным названием «кладдкака» происходит от шведского слова «kladdig», что означает «клейкий» или «липкий».

Этот шоколадный пирог с вязкой жидкой структурой внутри и хрустящей корочкой снаружи наверняка высоко оценят любители других влажно-хрустящих пирогов, вроде шарлотки или чизкейка.

“Кладкака” приобрел популярность в XX веке, когда в стране было трудно найти разрыхлитель. Шведы не добавляли этот ингредиент при приготовлении американских брауни и таким образом создали свой интересный вариант выпечки - торт-пирог “Кладкака”.

Изюминка десерта - мягкий и липкий, как будто сыроватый мякиш, который получился как раз благодаря тому, что в нём не используется разрыхлитель.

«Кладдкаку» традиционно подают, присыпав сахарной пудрой, но можно дополнить и другими добавками. В Швеции его чаще всего едят с фруктами, такими как малина и смородина, или со взбитыми сливками.

Быстрый рецепт тортика Kladdkaka

Фото: iStock

Ингредиенты:

110 г масла,

150 г белого сахара,

100 г коричневого сахара,

два яйца,

80 г пшеничной муки,

1,5 столовой ложки какао,

чайная ложка ванильного экстракта,

щепотка соли.

Приготовление:

Масло растопите в кастрюле и дайте остыть. В отдельной миске смешайте сахар, яйца, просеянную муку, какао, соль и ваниль. Перемешайте, затем влейте масло. Вылейте тесто в форму для выпечки, застеленную бумагой для выпечки или смазанную маслом. Поставьте в духовку, разогретую до 175 градусов, и выпекайте 12 минут, чтобы серединка осталась жидкой. Дайте остыть.

Не пытайтесь допечь этот десерт «до готовности». Помните, что этот пирог должен остаться влажным внутри, в этом его особенность.

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