Это бабушкино печенье получится даже у тех, кто далёк от выпечки. Вот как приготовить из 3 ингредиентов

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Опубликовано: 01.10.2024 20:09 , Обновлено: 01.10.2024

Маленькое хрустящее печенье с кокосовой стружкой - угощение, знакомое многим с далёкого детства. Так называемые кокосанки или кокосики очень просты в исполнении, а их универсальный и запоминающийся вкус практически никогда не приедается. Такое печенье - идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени для создания выпечки и при этом хочет создать угощение собственными руками. Рассказываем, как приготовить знаменитое бабушкино печенье всего из 3 ингредиентов.

Вариаций кокосанок существует безликое множество. Кто-то предпочитает добавлять в рецепт масло, муку, сгущёнку, есть даже вариант, где можно использовать сахарозаменитель и сделать угощение диетическим. Кокосовое же печенье по этому рецепту максимально простое и не требует манипуляций со взбиванием яичных белков, добавлением разрыхлителя и прочих ингридиентов.

Всё, что вам нужно, - это кокосовая стружка, сахар, парочка яиц и совсем немного времени.

Этого минимума достаточно для создания нежного и хрустящего печенья с тем самым вкусом из детства. К его приготовлению можно привлечь даже детей, ведь рецепт прост настолько, что покорится даже тем, кто совершенно далёк от приготовления домашней выпечки и не любит готовить.

Кокосанки из 3 ингредиентов

Ингредиенты:

2 яйца,

200 г кокосовой стружки,

100 г сахара,

щепотка соли.

Приготовление:

Взбейте яйца со щепоткой соли и сахара. Постепенно введите кокосовую стружку, размешайте и дайте ей пропитаться 10 минут. Смочите руки водой и скатайте из теста шарики (можно придать печенью любую форму по желанию). Разложите их на пергаменте для запекания. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 20 минут.

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