Это бабушкино печенье получится даже у тех, кто далёк от выпечки. Вот как приготовить из 3 ингредиентов
Маленькое хрустящее печенье с кокосовой стружкой - угощение, знакомое многим с далёкого детства. Так называемые кокосанки или кокосики очень просты в исполнении, а их универсальный и запоминающийся вкус практически никогда не приедается. Такое печенье - идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени для создания выпечки и при этом хочет создать угощение собственными руками. Рассказываем, как приготовить знаменитое бабушкино печенье всего из 3 ингредиентов.
Вариаций кокосанок существует безликое множество. Кто-то предпочитает добавлять в рецепт масло, муку, сгущёнку, есть даже вариант, где можно использовать сахарозаменитель и сделать угощение диетическим. Кокосовое же печенье по этому рецепту максимально простое и не требует манипуляций со взбиванием яичных белков, добавлением разрыхлителя и прочих ингридиентов.
Всё, что вам нужно, - это кокосовая стружка, сахар, парочка яиц и совсем немного времени.
Этого минимума достаточно для создания нежного и хрустящего печенья с тем самым вкусом из детства. К его приготовлению можно привлечь даже детей, ведь рецепт прост настолько, что покорится даже тем, кто совершенно далёк от приготовления домашней выпечки и не любит готовить.
Кокосанки из 3 ингредиентов
Ингредиенты:
- 2 яйца,
- 200 г кокосовой стружки,
- 100 г сахара,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Взбейте яйца со щепоткой соли и сахара.
- Постепенно введите кокосовую стружку, размешайте и дайте ей пропитаться 10 минут.
- Смочите руки водой и скатайте из теста шарики (можно придать печенью любую форму по желанию). Разложите их на пергаменте для запекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 20 минут.
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