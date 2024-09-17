Этот сезонный салат с морковью заменит полноценный обед. Вот чем заправить, чтобы не было тяжести в желудке

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Опубликовано: 17.09.2024 15:14 , Обновлено: 17.09.2024

С приходом осени многие белорусы собирают большой урожай моркови со своих грядок и стряхивают пыль с поваренных книг в поисках вкусных рецептов с добавлением этого вкусного корнеплода. Один из жанров, в котором морковь может максимально проявить свой изысканный вкус и сохранить полезные свойства - это салаты. Нашли для вас простой и питательный рецепт, который заменит полноценный приём пищи и надолго насытит желудок. Рассказываем, как приготовить морковный салат с чечевицей и сыром фета.

Салатов с добавлением моркови существует огромное множество, но не всегда конечный вариант блюда приходится всем по нраву. Во многом это связано с тем, как именно вы приготовили корнеплод перед добавлением в блюдо. Запечённая, варенная и сырая морковь по-разному проявляют себя в блюде, и приготовленный специальным образом овощ может придать совершенно неожиданное звучание даже избитому рецепту.

Для приготовления этого салата морковь нужно запечь согласно рецептуре. В такой вариации она получается мягкой и ароматной, а в союзе с йогуртовым соусом, сыром фета и чечевицей и вовсе создаёт композицию, достойную помещения в меню ресторана.

Преимущество этого рецепта салата не только в его полезности, красоте, простоте приготовления, но и в его сытности. Такой салат отлично подойдёт в качестве обеда, ужина или второго завтрака и может запросто заменить полноценный приём пищи.

Рецепт морковного салата с чечевицей и сыром фета

Ингредиенты:

10-12 небольших морковок,

125 грамм чечевицы,

150 г сыра фета,

гранулированный чеснок,

2 столовые ложки оливкового масла,

150 мл натурального йогурта,

1 столовая ложка измельченного укропа,

соль, перец,

петрушка.

Приготовление:

Промойте чечевицу. В кастрюлю налейте 1,5 стакана воды. Когда она начнёт закипать, добавьте в кастрюлю чечевицу. Готовьте всё это около 25 минут, пока зёрна не станут мягкими. В конце приготовления добавьте к ним немного соли. Если вы хотите, чтобы чечевица приобрела больше вкуса и аромата, можно сварить её не в воде, а в бульоне и приправить зёрна не только солью, но и лавровым листом, перцем или розмарином. Вымойте и очистите морковь. Разрежьте их вдоль пополам. Если они большие, можно разбить их на более мелкие кусочки. Выложите овощ в миску, сбрызните оливковым маслом, посыпьте чесноком, солью и перцем. Все перемешайте и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте его в духовку. Запекайте морковь при температуре 190 градусов около 30 минут. Приготовьте соус. Соедините йогурт и измельченный укроп и перемешайте. Смешайте морковь, охлажденную и осушенную чечевицу с раскрошенной сыром фета и порванной петрушкой. Его количество зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Добавляйте соус в салат непосредственно перед едой.

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