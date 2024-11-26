Этот салат станет символом Нового года. Как приготовить "Змеиную страсть" с киви?

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Опубликовано: 26.11.2024 10:00 , Обновлено: 26.11.2024

Грядущий Новый год будет годом змеи по восточному календарю, и это повод для того, чтобы подать на праздничный стол особый символичный салат. Так, одна из пользовательниц TikTok предложила приготовить красивый салат "Страсть змеи". Это блюдо можно приготовить из небольшого количества ингредиентов, и оно непременно порадует гостей насыщенным вкусом и оригинальным оформлением.

В преддверии Нового года праздничные блюда и закуски — одна из самых популярных тем у многих фудблогеров. Пользователи соцсетей активно смотрят видео кулинарных экспертов и ищут те самые рецепты, которые можно будет подать на стол. Витебчанка Анна Гречиха, которая активно ведёт свой фудблог в TikTok, поделилась видеорецептом, который собрал уже миллион просмотров.

Слоёный салат “Страсть змеи” сохранили себе уже почти 20 тысяч пользователей, что не удивительно, ведь такое блюдо несложно приготовить, а выглядит оно красиво и символично.

Основу салата составляют всего 5 ингредиентов, а для украшения используются тонко нарезанные кусочки киви, которые создают имитацию змеиной чешуи. Девушка приготовила слоёный салат в форме квадрата, однако подать блюдо можно и иначе, например, выложив его в виде змеи, что будет ещё более символично.

Рецепт салата “Страсть змеи”

Ингредиенты:

300 г копченой курицы,

200 г моркови по-корейски,

4 яйца,

15о г твёрдого сыра,

2 киви (для украшения),

майонез — по вкусу,

cоль и перец — по вкусу

Приготовление:

Cначала подготовьте все ингредиенты. Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на крупной терке. Приступайте к формированию слоёв. Вам понадобится большая плоская тарелка и форма для слоёного салата. Выкладывайте слои следующим образом: Первый слой: Курица. Выложите на дно мясо и слегка приправьте солью и перцем, промажьте майонезом. Второй слой: Морковь по-корейски. На курицу равномерно выложите морковь по-корейски и также промажьте майонезом. Третий слой: выложите натертые яйца, немного приправьте и добавьте немного майонеза. Четвертый слой: выложите натертый сыр, слегка промажьте майонезом. Уберите форму (если использовали) и аккуратно выровняйте края. Украсьте салат. Нашинкуйте киви тонкими ломтиками и уложите их сверху слоями, чтобы они напоминали чешую змеи. Дайте салату немного настояться в холодильнике, чтобы слои пропитались. Перед подачей на стол можете дополнительно украсить свежей зеленью.

Пользователи соцсети оценили салат. Одни отметили, что он очень походит на салаты “Изумрудный дождь” и “Малахитовый браслет”, другие предложили заменить некоторые ингредиенты, чтобы салат лучше соответствовал тем или иным вкусовым предпочтениям. Так, морковь по-корейски предложили заменить вареной, а вместо киви можно использовать половинки ягод винограда (лучше выбирать с кислинкой) или зерна граната.

“Туда чеснок будет круто, спасибо за рецепт, обязательно попробую”, - предложила одна из пользовательниц.

“Я делаю такой же, только вместо моркови - помидоры, вкусный салат”, - написала другая девушка.

“Вместо киви можно взять консервированный ананас”, - высказалась ещё одна подписчица.

Ранее Telegraf.news писал о том, что до начала декабря осталось совсем немного, и скоро белорусы начнут отсчитывать дни до Нового года. В это время многие уже начинают продумывать, какими блюдами удивить и порадовать в новогоднюю ночь, а также ищут замену классическим рецептам салатов. Так, в TikTok завирусилось видео с приготовлением салата “Курочка под шубой”. Это несложное блюдо порадует гостей своим вкусом и станет отличной альтернативой для тех, кому поднадоел вариант с селёдкой.

Как приготовить «Курочку под шубой»? Этот салат из 6 ингредиентов «подвинет» вариант с селёдкой