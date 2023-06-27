Этот рецепт приготовления капусты возмутил пользователей соцсетей. В чем секрет?

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Опубликовано: 27.06.2023 10:01 , Обновлено: 07.09.2023

Если вы апологет лунного календаря, или квасите капусту только осенью, то дальше лучше не читайте. Этот рецепт малосольной квашеной капусты попортил нервы многим Интернет-пользователям во время настоящих баталий в соцсетях.

Сейчас пора молодой капусты – свежий овощ из Казахстана или Азербайджана появился на прилавках белорусских магазинов по весьма привлекательной цене от 2 до 2,5 рублей за килограмм.

Естественно, простой салат с заправкой из сметаны или растительного масла - самое то для изголодавшихся по витаминам организмов белорусов. А если хочется разнообразия и пикантности?

Как бороться с гусеницами на капусте? Внимательно посмотрите, что растет рядом. А чем опрыскать?

Вот и одна пользовательница соцсетей Елена решила заквасить молодую капусту, для чего спросила совета - как это лучше сделать с молодой. И тут началось!

Молочную капусту мариновать? Ты, должно быть, шутишь! - возмутился один и ее подписчиков.

-Что вы знаете, это вкусно! Нежно и хрустяще, - возразила другая.

-Нельзя, ты только старую маринуй, - встрял с советом ещё один капустный пурист.

Заткнитесь, девушка, если не знаете, - накалились в паблике страсти.

Конечно, больше всего возмущались люди, которые не хотели смотреть на вопрос кулинарии шире, и для них засолка молодой капусты - полная глупость. Однако квашеная молодая капуста - вкусное, полезное, хрустящее и восхитительное блюдо. В итоге вы получите малосольный овощ с кучей полезных свойств, да ещё и разнообразие свой стол за сущие копейки.

Как приготовить малосольную молодую капусту?

Ингредиенты:

4 кг молодой капусты (вес после удаления жестких листьев),

на каждый кг капусты одна столовая ложка каменной соли,

4-6 зубчиков чеснока,

около 600-700 г моркови, можно молодой,

пучок укропа (по желанию),

нарезанный лук-порей (по желанию).

Как приготовить?

Капусту мелко нашинкуйте и положите в миску. Добавьте туда очищенную и натертую морковь, выдавленный через пресс чеснок, а также мелко нарезанный лук-порей и измельченный укроп.

Затем насыпьте четыре полные столовые ложки нейодированной каменной соли и тщательно перемешайте овощи руками (делайте это в резиновых перчатках).

Как только овощи начнут пускать сок, отставьте миску в сторону на 2-3 часа.

Затем снова перемешайте, положите в глиняную или керамическую посуду и придавите сверху тарелкой. Сверху дополнительно поставьте, например, банку с водой и оставьте для маринования на 2-3 дня.

По истечении этого времени у вас уже есть вкусная малосоленая капуста. Если вы хотите, чтобы она была с немного более интенсивным вкусом, дайте постоять еще 2 дня.

Когда капуста приобретет идеальный вкус, разложите ее по ошпаренным и чистым банкам. Хранить в холодильнике или другом прохладном месте.

Чем отличается молодая квашеная капуста?

Приготовленная таким образом молодая капуста нежнее, слаще традиционной квашеной, но также содержит много питательных веществ и естественным образом поддерживает пищеварительную систему.

Она великолепно подойдёт в качестве салата на ужин, но также отлично впишется в сэндвичи, домашние бургеры.

Если до сих пор вы думаете, что мариновать можно только старую капусту, желательно осенью и не дай бог не в полнолуние, лучше откажитесь от стереотипного мышления и сделайте одно из самых лучших блюд с маринованными овощами.

Ранее Телеграф писал, что квашеную капусту любят почти все — и как ингредиент холодных и горячих блюд, и как самостоятельный салат. Она помогает при некоторых состояниях, например, в депрессии и после переедания. Но некоторым ее нельзя. Кому и когда она полезна либо вредна? А полезна ли она в принципе? И как заквасить ее без типичных рисков?

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