Этот рецепт пирога спасёт перед приходом гостей. Как приготовить шарлотку из груш за час?
Осенью многие белорусы ищут варианты для того, чтобы максимально вкусно употребить урожай из своего сада. Одним из самых популярных фруктов, которые вырастает в большом изобилии, является груша. Немногие знают, но этот сочный и сладкий плод может запросто потеснить яблоко в вопросах приготовления домашней выпечки. Попробуйте приготовить грушевую шарлотку и убедиться в этом самостоятельно. Этот простой рецепт пирога станет идеальным для подачи к чаю осенью.
Сентябрь - время, когда можно приготовить множество домашних десертов из садовых плодов. Одним из самых простых и любимыми многими является пирог “Шарлотка”.
Чаще всего эту выпечку готовят с яблоками. Однако не менее интересным и вкусным такой пирог получается и с грушей. Если вы как раз находились в поиске идей, куда подевать грушевой изобилие из сада, то вам обязательно стоит попробовать приготовить этот ароматный пирог.
К слову, даже если в вашем саду нет груш, это не повод отказать себе в удовольствии приготовить такое лакомство. Просто купите несколько фруктов и приступайте к делу.
Рецепт несложный и не потребует большого количества продуктов и труда. Молоко можно с лёгкостью заменить кефиром или даже йогуртом. Добавьте в пирог корицу или миндальные хлопья, и он станет не только вкусным, но и невероятно красивым и достойным десертом для подачи гостям к чаю.
Рецептом нежного грушевого пирога с бисквитным тестом и ванилью подели лились в блоге “Это просто” на YouTube.
Рецепт грушевой шарлотки
Ингредиенты:
Для начинки:
- 3-4 шт. (400 г) груши,
- 20 г. сливочное масло,
- 50 г. сахар.
Для теста:
- 3 шт. яйца,
- соль (щепотка),
- 100 г. сахара,
- 10 г. ванильного сахара,
- 100 мл. растительного масла,
- 12 г разрыхлителя,
- 200 г. муки,
- 100 мл. молока (можно заменить кефиром или несладким йогуртом).
https://www.youtube.com/watch?v=ag55w2vd9mM#t=00m18s
Приготовление:
- Нарежьте груши ломтиками потолще (срезать кожицу не нужно).
- Разогрейте в сковороде сливочное масло, поместите нарезанные фрукты, пересыпьте сахаром и потомите 5 минут, аккуратно помешивая. Выключите плиту и дайте остыть.
- В отдельной ёмкости разбейте яйца, добавьте щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Взбейте смесь миксером в течении 3-5 минут до пышности.
- После введите молоко и растительное масло. Взбейте миксером на меньших оборотах.
- В другой миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Соедините жидкие ингредиенты с сухими и смешайте миксером на низкой скорости, пока комочки не исчезнут.
- Вылейте тесто в подготовленную форму для запекания. Выложите на тесто кусочки груш. По желанию посыпьте пирог молотой корицей или лепестками миндаля.
- Поставьте пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
[info_b]Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой. Она должна быть сухой. После готовности дайте пирогу остыть и только потом доставайте из формы. Готовую грушевую шарлотку подавайте с чаем либо кофе.[/info_b]
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что к началу осени в садах многих белорусов наблюдается изобилие слив. Чаще всего эти плоды служат основой для создания компотов и варенья, однако это далеко не единственный способ заготовить их на зиму. Немногие знают, но даже из домашних слив можно приготовить любимый многими чернослив. Рассказываем, какая о него польза и как его высушить и хранить, чтобы больше на тратиться на покупку такого сухофрукта в магазине.
Как высушить сливы на зиму? Нашли способ, после которого вы перестанете покупать чернослив в магазине