Этот рецепт пирога спасёт перед приходом гостей. Как приготовить шарлотку из груш за час?

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Опубликовано: 06.09.2024 16:03 , Обновлено: 06.09.2024

Осенью многие белорусы ищут варианты для того, чтобы максимально вкусно употребить урожай из своего сада. Одним из самых популярных фруктов, которые вырастает в большом изобилии, является груша. Немногие знают, но этот сочный и сладкий плод может запросто потеснить яблоко в вопросах приготовления домашней выпечки. Попробуйте приготовить грушевую шарлотку и убедиться в этом самостоятельно. Этот простой рецепт пирога станет идеальным для подачи к чаю осенью.

Сентябрь - время, когда можно приготовить множество домашних десертов из садовых плодов. Одним из самых простых и любимыми многими является пирог “Шарлотка”.

Чаще всего эту выпечку готовят с яблоками. Однако не менее интересным и вкусным такой пирог получается и с грушей. Если вы как раз находились в поиске идей, куда подевать грушевой изобилие из сада, то вам обязательно стоит попробовать приготовить этот ароматный пирог.

К слову, даже если в вашем саду нет груш, это не повод отказать себе в удовольствии приготовить такое лакомство. Просто купите несколько фруктов и приступайте к делу.

Рецепт несложный и не потребует большого количества продуктов и труда. Молоко можно с лёгкостью заменить кефиром или даже йогуртом. Добавьте в пирог корицу или миндальные хлопья, и он станет не только вкусным, но и невероятно красивым и достойным десертом для подачи гостям к чаю.

Рецептом нежного грушевого пирога с бисквитным тестом и ванилью подели лились в блоге “Это просто” на YouTube.

Рецепт грушевой шарлотки

Ингредиенты:

Для начинки:

3-4 шт. (400 г) груши,

20 г. сливочное масло,

50 г. сахар.

Для теста:

3 шт. яйца,

соль (щепотка),

100 г. сахара,

10 г. ванильного сахара,

100 мл. растительного масла,

12 г разрыхлителя,

200 г. муки,

100 мл. молока (можно заменить кефиром или несладким йогуртом).

https://www.youtube.com/watch?v=ag55w2vd9mM#t=00m18s

Приготовление:

Нарежьте груши ломтиками потолще (срезать кожицу не нужно). Разогрейте в сковороде сливочное масло, поместите нарезанные фрукты, пересыпьте сахаром и потомите 5 минут, аккуратно помешивая. Выключите плиту и дайте остыть. В отдельной ёмкости разбейте яйца, добавьте щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Взбейте смесь миксером в течении 3-5 минут до пышности. После введите молоко и растительное масло. Взбейте миксером на меньших оборотах. В другой миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Соедините жидкие ингредиенты с сухими и смешайте миксером на низкой скорости, пока комочки не исчезнут. Вылейте тесто в подготовленную форму для запекания. Выложите на тесто кусочки груш. По желанию посыпьте пирог молотой корицей или лепестками миндаля. Поставьте пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

[info_b]Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой. Она должна быть сухой. После готовности дайте пирогу остыть и только потом доставайте из формы. Готовую грушевую шарлотку подавайте с чаем либо кофе.[/info_b]

Приятного аппетита!

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