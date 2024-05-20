Этот рецепт оладий из кабачков без муки сделает блюдо пышнее и полезнее. Чем заменить популярный ингредиент?
Оладьи из кабачков - одно из самых популярных блюд в весеннюю и летнюю пору у белорусов. Чаще всего их готовят с добавлением муки, но есть рецепт, после которого вы расхотите прибегать к её использованию. Заменив муку на ингредиент из этого рецепта, вы получите более пышные и вкусные оладьи и сделаете блюдо более полезным. Попробуйте приготовить кабачковые оладьи с добавлением овсянки.
С появлением первых кабачков на прилавке магазинов удержаться от соблазна их купить и что-нибудь приготовить сложно, да и не нужно. Оладьи из молодых кабачков - хороший вариант блюда как на обед, так и для ужина. Вы можете получить оладьи более полезные и пышные, если попробуете заменить муку на овсяные хлопья. Эта добавка сделает блюдо более вкусным и позволит оладьям хорошо держать свою форму.
Как приготовить оладьи из кабачков с овсянкой?
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 2 яйца
- 130 г овсяных хлопьев
- орегано
- гранулированный чеснок
- сладкий перец
- соль
- перец
- растительное масло
Вымойте кабачки и натрите их на крупной терке. Переложите в миску, добавьте овсянку и оставьте на 10 минут. По истечении этого времени кабачки пустят сок и хлопья станут влажными.
Вбейте в смесь яйца, добавьте специи и тщательно перемешайте ингредиенты. Обжарьте оладьи из кабачков на разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета. уложите оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Оладьи из кабачков с овсянкой получаются очень вкусными и нежными. Это блюдо с оценят как взрослые, так и дети. Рецепт приготовление этого блюда прост и не требует больших затрат. Вы удивитесь тому, как быстро оладьи по этому рецепту исчезнут с тарелки.
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