Этот рецепт оладий из кабачков без муки сделает блюдо пышнее и полезнее. Чем заменить популярный ингредиент?

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Опубликовано: 20.05.2024 08:44 , Обновлено: 20.05.2024

Оладьи из кабачков - одно из самых популярных блюд в весеннюю и летнюю пору у белорусов. Чаще всего их готовят с добавлением муки, но есть рецепт, после которого вы расхотите прибегать к её использованию. Заменив муку на ингредиент из этого рецепта, вы получите более пышные и вкусные оладьи и сделаете блюдо более полезным. Попробуйте приготовить кабачковые оладьи с добавлением овсянки.

С появлением первых кабачков на прилавке магазинов удержаться от соблазна их купить и что-нибудь приготовить сложно, да и не нужно. Оладьи из молодых кабачков - хороший вариант блюда как на обед, так и для ужина. Вы можете получить оладьи более полезные и пышные, если попробуете заменить муку на овсяные хлопья. Эта добавка сделает блюдо более вкусным и позволит оладьям хорошо держать свою форму.

Как приготовить оладьи из кабачков с овсянкой?

Ингредиенты:

1 кабачок

2 яйца

130 г овсяных хлопьев

орегано

гранулированный чеснок

сладкий перец

соль

перец

растительное масло

Вымойте кабачки и натрите их на крупной терке. Переложите в миску, добавьте овсянку и оставьте на 10 минут. По истечении этого времени кабачки пустят сок и хлопья станут влажными.

Вбейте в смесь яйца, добавьте специи и тщательно перемешайте ингредиенты. Обжарьте оладьи из кабачков на разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета. уложите оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Оладьи из кабачков с овсянкой получаются очень вкусными и нежными. Это блюдо с оценят как взрослые, так и дети. Рецепт приготовление этого блюда прост и не требует больших затрат. Вы удивитесь тому, как быстро оладьи по этому рецепту исчезнут с тарелки.

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