Этот рецепт «ленивого» холодца собрал миллионы просмотров. Как приготовить из двух ингредиентов?

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Опубликовано: 06.11.2025 15:00 , Обновлено: 06.11.2025

Холодец - традиционное блюдо, любимое многими белорусами. Однако большинство готовит его не так уж часто, главным образом потому, что на приготовление мясного бульона уходит не один час. Популярный кулинарный блогер показал, как сократить время приготовления холодца минимум вдвое без ущерба для вкуса.

Обычно для приготовления холодца мясо на кости вываривается на протяжении нескольких часов. В зависимости от вида мяса, бульон может вариться до 10 часов:

свинину варят 6–7 часов,

говядину – 8–10 часов,

курицу, индейку и прочую птицу - 4 часа.

Только за счёт такого длительного вываривания костей и хрящей, богатых коллагеном, можно добиться хорошей желеобразной консистенции и застывания мясного бульона без дополнительного использования желатина.

В этом и заключается хитрость, к которой решили прибегнуть авторы “ленивого холодца”. Они предложили использовать желатин, а в основу холодца положить не вареное мясо и собственно бульон, а готовую покупную тушёнку.

Таким образом, можно пропустить весь первый этап приготовления холодца, на который уходит больше всего времени - ничего готовить на плите, по сути, не нужно. Достаточно распустить пачку желатина в пол литра горячей воды, выложить банку тушёнки в форму для будущего холодца, разделив мясные волокна, добавить по вкусу пару зубчиков чеснока, а затем залить мясо растворённым желатином и отправить застывать в холодильник.

В итоге уже через 1-1,5 часа у вас будет готовый холодец.

Этот рецепт опробовали уже многие российские кулинарные блогеры. Их ролики неизменно набирают миллионы просмотров и восторженные отзывы тех, кто решился повторить кулинарный эксперимент.

По словам одного их блогеров, по вкусу и консистенции такой “ленивый” холодец едва ли отличим от традиционного. Главное - выбрать тушёнку хорошего качества.

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