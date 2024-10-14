Этот рецепт глазированного сырка собрал в TikTok более 5,5 млн просмотров. Дешевле ли магазинного?

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Опубликовано: 14.10.2024 15:44 , Обновлено: 14.10.2024

В TikТok поделились рецептом домашнего глазированного сырка всего из 6 ингредиентов. Видеоролик сохранили себе в "Избранное" почти 150 тысяч человек, но некоторые пользователи усомнились в том, что такой самодельный десерт выгоднее магазинного. Подсчитали, во сколько обойдётся глазированный сырок, приготовленный собственными руками.

Пожалуй, представить современную Беларусь без изобилия глазированных творожных сырков на прилавках магазинов просто невозможно. Отказать себе в удовольствии полакомиться таким угощением получается у немногих. Однако такое лакомство совсем необязательно покупать. Творожный сырок можно без труда приготовить самостоятельно.

Прелесть домашних глазированных сырков не только в скромном составе без лишних добавок, но и в том, что их можно заготовить впрок. Это может быть удобнее, чем всякий раз отправляться за таким угощением в магазин.

Кроме того, домашний глазированный сырок можно приготовить с любимыми добавками, добившись идеального сочетания. Так, вы можете добавить в творожную массу какао, изюм либо кокосовую стружку. А также можете выбрать подходящую начинку. Подойдёт любое варенье, шоколадная паста либо варёная сгущенка.

Для приготовления такого десерта можно использовать формочки для кексов, а если таких нет, то можно просто скатать из массы колбаски и покрыть их шоколадом.

Рецептом глазированного сырка поделилась фудблогер с ником asya.kitchen TikTok, которая регулярно делится на своей страничке процессами приготовления десертов и не только. Её видеорецепт с творожными сырками стал самым популярным роликом, собрав 5,4 миллиона просмотров, свыше 200 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев.

Как его приготовить и выгоднее ли он магазинных аналогов?

Рецепт домашних глазированных сырков

Ингредиенты:

[info_b]*Из указанного количества ингридиентов получится 10 сырков, весом около 65-75 грамм.[/info_b]

200 г. шоколада (2 плитки),

2 ст.л. растительного масла

400 г. творога,

50 г. сливочного масла,

50 г. сахарной пудры,

начинка по желанию (сгущёнка, шоколадная паста, джем и т.д.).

Приготовление:

Покрошите 2 плитки шоколада в ёмкость, добавьте растительное масло и растопите, например, на водяной бане. Равномерно распределите шоколад по силиконовым формочкам (можно использовать те, что для кексов) и поставьте охлаждаться в морозильник на 20 минут. Творожную массу приспустите через сито, добавьте мягкое сливочное масло и сахарную пудру. Тщательно перемешайте ингредиенты (можно погружным блендером). Доставьте силиконовые формочки с шоколадом и на 1/3 заполните их творожной массой. По желанию можно сделать углубление и добавить пару чайных ложек начинки, например, вареной сгущёнки. Закройте начинку творожной массой доверху. Полейте верхушки формочек оставшимся шоколадом и отправите формочки с сырками в морозилку на пару часов. По истечении этого времени сырки готовы. Перед употреблением разморозьте их в холодильнике. Готовое угощение можно хранить в морозилке до месяца.

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Для того чтобы быстро растопить молочный шоколад, можно воспользоваться микроволновкой. Для этого подогрейте шоколад в течение 30 секунд, затем хорошо перемешайте. Снова поместите на 30 секунд и продолжайте топить такими импульсами, пока шоколад полностью не растает.

Чтобы шоколад равномерно распределялся по формочкам и не стекал вниз, предварительно охладите их.

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Сделать сырок собственноручно выгоднее?

Некоторые комментаторы усомнились в том, что такой десерт будет выгоднее, чем простой покупной сырок, однако автор подчеркнула, что из заявленного количества ингредиентов получается 10 сырков и они гораздо крупнее покупных.

“А где разница? Домашние сырки или из магазина… Деньги на продукты для этого сырка всё равно нужны, такая же цена”, - написал один комментатор.

“Я думаю, лучше купить всё, что в видео и сделать много своих. Всё равно состав будет лучше, чем у покупных”, - не согласился другой.

“На днях сделаю своим детям. А то магазинные два раза откусил и всё. А покупать такие маленькие очень дорого. Тут же один раз потратился - и большие, и много”, - написала ещё одна пользовательница.

Telegraf.news решил подсчитать примерную стоимость домашнего глазированного сырка и сопоставить её с магазинной.

Конечно, стоимость продуктов может существенно разниться в зависимости от типа и места покупки, поэтому цена будет примерной. Итак, сколько будут стоить продукты для сырков, если их купить, скажем в edostavka?

400 г. творога. Выбрали «Брест-Ли­тов­ск» 5%. 2 упаковки по 200 г. - 4,90 руб;

200 г. шоколада. Выбрали “Алёнка” молочный. 2 плитки по 100 г. - 7,32 руб;

50 г. масла. Выбрали слад­ко­с­ли­воч­ное, несолёное «Ро­га­чевъ» 70%. Пачка 180 г. - 4,24 руб. С учётом необходимого объёма будет примерно 1 рубль.

50 г. сахарной пудры. Выбрали упаковку 200 г. от «Gusto» - 1,85 руб. С учётом необходимого объёма будет почти 50 копеек.

Пару ложек растительного масла и начинку в расчёт не берём, итого выходит 13,72 руб. Если разделить эту сумму на количество сырков, которых, согласно рецепту, выходит 10 штук, то получается почти 1,40 за штуку. Это в 2 раза дороже магазинных вариантов , стоимость которых начинается от 70 копеек. Однако стоит помнить, что сырки из магазина меньшего размера и весят всего 45 грамм , в то время как сырок по рецепту получится весом в 65-70 грамм.

Принимая во внимание и различные виды творога и шоколада, которые могут обойтись и дешевле в других магазинах, можно сказать, что цена покупного и домашнего сырка не будет существенно различаться.

Как приготовить «жареное молоко»? Этот итальянский десерт собрал более миллиона просмотров в TikTok

В чём преимущества домашнего глазированного сырка?

Неоспоримым преимуществом такого домашнего десерта является его состав, который будет содержать меньшее количество консервантов и ароматизаторов (при условии выбора качественного шоколада), а также возможность сделать свой неповторимый вкус.

Кроме того, далеко не всегда вкусный сырок можно найти в продаже. Например, белорусы, живущие в Польше и Германии, часто сетуют на то, что такого лакомства на прилавках в их магазинах немного, а те, что есть, совсем не так вкусны.

Как бы то ни было, многие пользователи соцсети поблагодарили автора за рецепт и его сохранили его себе.

“Спасибо большое за рецепт, вчера попробовала приготовить первый раз. Отлично, сегодня готовила вторую порцию. Супер сырки. Рекомендую. Один минус - Быстро исчезают из холодильника”, - прокомментировала видео одна из пользовательниц соцсети.

Но нашлись и те, кто усомнился в заявленной автором полезности продукта.

“Чем они полезны? Сгущёнка, шоколадка, сахар, масло… нет в этом никакой пользы”, - написала одна из пользовательниц, на что автор заметила, что в таком сырке в любом случае добавок меньше, чем в магазинных аналогах, а шоколад можно выбирать горький.

Некоторые пользователи увидели, как можно сделать десерт более полезным.

“Можно сделать ПП-творожные сырки: плитку шоколада без сахара, творожок, начинка орешек, масло не добавлять, в творог сахарный заменитель, будет офигенно, завтра попробую”, - написала одна из пользовательниц.

“Берите творог фермерский, в блендер его, чуть сметаны или сливок, ложку мёда вместо сахара. Взбиваете, вкладываете в форму и всё. Хоть где-то полезно будет”, - поделилась своим видением другая.

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда идеи для оригинальных и вкусных десертов иссякли, всегда можно обратиться к кухне других стран, чтобы найти что-то восхитительно вкусное. Так в TikТok завирусился рецепт традиционного испанского “жареного молока” Leche frita. Это простое угощение легко приготовить в домашних условиях, и оно непременно приятно удивит своим вкусом как взрослых, так и детей.

Как приготовить «жареное молоко»? Этот итальянский десерт собрал более миллиона просмотров в TikTok