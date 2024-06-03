Этот рецепт английской выпечки удивит своей простотой и вкусом. Что нужно, кроме кабачков и сыра?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.06.2024 08:57 , Обновлено: 03.06.2024

Каждый время от времени желает разнообразить свою домашнюю кухню каким-нибудь вкусным и несложным блюдом, которое понравится всем членам семьи. В таким моменты всегда можно обратиться к мировой кулинарии. Нередко такие рецепты имеют потенциал стать настоящим хитом на вашем столе. Это блюдо, пришедшее из Англии, порадует не только своим вкусом, но и внешним видом. Оно станет прекрасным вариантом перекуса либо полноценного завтрака даже для самых притязательных гурманов. Как приготовить английские сконы с беконом, кабачком и сыром?

Скон - это традиционный хлеб быстрого приготовления, который любят готовить в Шотландии и на юго-западе Англии. Это особый вид небольших булочек, которые обычно подают к послеобеденному чаю. Сконы можно приготовить как в сладком, так и в соленом вариантах. Эта версия блюда удачно сочетает в себе вкус кабачка, бекона и жёлтого сыра.

Как приготовить английские сконы?

Для теста:

400 г пшеничной муки,

60 г охлажденного сливочного масла,

2 яйца,

¾ стакана пахты,

1 чайная ложка соли.

Добавки:

300 г копченого бекона,

2 небольших кабачка,

1 чайная ложка соли,

140 г тертого сыра чеддер,

1 взбитое яйцо.

Работу над английской закуской стоит начать с приготовления добавок. Для этого копченое сало делят на мелкие кусочки и обжаривают на сковороде.

Дальше следует заняться кабачками. Овощи натереть, слегка посыпать солью и оставить на 20 минут. По истечении этого времени слейте с кабачков лишнюю воду.

Фото: pysznosci.pl

Далее из муки, охлажденного сливочного масла, соли, яиц и пахты нужно приготовить тесто. Размешайте все ингредиенты, после чего присоедините к нему добавки: тертый желтый сыр, заранее подготовленный бекон и тёртый кабачок.

Фото: pysznosci.pl

Замесите из всех ингредиентов однородное тесто, затем сделайте большой круглый пирог. Разделите его на части, получая таким образом маленькие треугольники.

Готовые треугольники выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте каждый кусочек взбитым яйцом с помощью кондитерской кисточки. Поместите сконы в разогретую духовку на 25 минут. Готовьте при температуре 200 °С.

Фото: pysznosci.pl

Готовое блюдо посыпьте петрушкой и подавайте с любимым соусом.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что завтрак, пожалуй, самый важный прием пищи. Именно он заряжает энергией на новый день и помогает задать правильное настроение. Чаще всего времени на приготовление завтрака немного, и мы выбираем классические рецепты типа бутербродов, омлета и овсянки. Однако совсем не обязательно есть одно и то же каждый день. Вы можете привнести разнообразие и подарить себе новое впечатление, приготовив блюдо по этому рецепту. Оно не потребует много времени и приятно удивит вас своим вкусом и видом. Этот рецепт несладких маффинов имеет все риски стать вашим любимым блюдом на завтрак.

Вкуснее яичницы и проще бутебродов. Нашли рецепт идеального завтрака на каждый день