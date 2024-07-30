Этот простой рецепт овсяного печенья осилит даже школьник. Как приготовить за 30 минут?

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Опубликовано: 30.07.2024 08:25 , Обновлено: 30.07.2024

Овсяное печенье любимо многими белорусами и в избытке представлено на прилавках магазинов. Однако едва ли магазинные аналоги могут быть так вкусны, как лакомство, приготовленное собственными руками. Прелесть домашнего овсяного печенья обусловлена не только вкусом, но и более полезным составом. С этим рецептом вы можете приготовить десерт без излишеств. Он настолько прост, что его осилит даже ребёнок.

Овсянка обладает множеством ценных питательных веществ, среди которых клетчатка, железо, цинк, калий и марганец. Кроме того, она имеет низкий гликемический индекс, поэтому не вызывает «скачков» уровня глюкозы в крови. Также эта крупа улучшает работу пищеварительного тракта и продлевают чувство сытости.

Поэтому блюда из овсянки следует употреблять людям, желающим сбросить лишний вес и позаботиться о своей фигуре.

Рецепт этого овсяного печенья близок к диетическому. В нём содержится минимум сахара и муки, а использующийся в магазинных аналогах маргарин заменён более полезным сливочным маслом. Такое печенье лучше и за счёт добавления в него изюма и кунжута. К слову, вы можете дополнить рецепт любыми сухофруктами и орехами по вкусу.

Как приготовить быстрое овсяное печенье?

Рецепт этого овсяного печенья по-детски прост. Соедините все ингредиенты, сформируйте печенье и поставьте его в духовку. Помните, что вы можете свободно изменять приведённый ниже рецепт и обогащать его различными другими ингредиентами.

Например, вы можете добавить в смесь финики, семена подсолнечника, кокосовую стружку или грецкие орехи. Также стоит попробовать сушеную клюкву или качественный тёмный шоколад (с высоким содержанием какао).

Ингредиенты:

200 г овсянки

100 г мягкого сливочного масла

2 яйца

50 г изюма

50 г кунжута

45 г пшеничной муки

15 г сахара

5 г разрыхлителя

Способ приготовления:

В миску насыпьте крупу, муку, сахар и разрыхлитель. Вбейте в него яйца и добавьте остальные ингредиенты. Все перемешайте. Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте из массы небольшие шарики и выложите их на бумагу, слегка приплюснув. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее печенье примерно на 20 минут. Они будут готовы, когда станут румяными.

[info_b]Совет: старайтесь делать печенье как можно тоньше. Благодаря этому они быстрее пропекутся и станут более хрустящими. Если вы хотите, чтобы вся ваша выпечка имела одинаковую форму, используйте при формировании печенья металлические кольца. Наполните центр тонким слоем начинки, а затем аккуратно снимите их.[/info_b]

Такое овсяное печенье – не только отличная идея для десерта. Это превосходная идея для полудника. Их можно упаковать в контейнер и взять с собой на работу, в поездку или на пикник. Это простое и сытное домашнее угощение придаст энергии и избавит вас от желания тянуться к другим сладостям.

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