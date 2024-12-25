Этот неожиданный ингредиент сделает яичницу идеальной. Повелитель кухни Гордон Рамзи раскрыл секрет

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Опубликовано: 25.12.2024 14:08 , Обновлено: 25.12.2024

Что добавить в яичницу, чтобы она была вкусной? Этот вопрос задают себе многие поклонники этого простого, но обожаемого блюда. Гордон Рамзи, повелитель кулинарного мира, раскрыл секрет, благодаря которому яичница-болтунья получится сказочно кремовой и пышной. Познакомьтесь с его способом позавтракать прямо как из пятизвездочного отеля.

[inf]Гордон Джеймс Рамзи — британский шеф-повар, ресторатор, ведущий британских телешоу The F Word, «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а также их американских версий.

Фирменный ресторан Рамзи в Лондоне — Restaurant Gordon Ramsay — был удостоен трёх звёзд Мишлен, а в сумме рестораны Рамзи удостоились 16 звёзд Мишлен — достижение, которым прежде могли похвастаться только лишь французские шефы.[/inf]

Яичница - это классика, которая никогда не надоедает. Она идеально подходит для быстрого, питательного завтрака и заряжает энергией на все утро. Хотя для его приготовления не требуется особых кулинарных навыков, достаточно немного изменить блюдо, чтобы придать ему новый неповторимый характер.

Гордон Рамзи доказывает, что даже самое простое блюдо можно довести до кулинарного совершенства. Все, что для этого нужно, - немного внимания, правильная техника и один секретный ингредиент… сметана (или сливки). Результат превзойдет все ваши ожидания.

Как приготовить нежнейшую и пышную болтунью?

Ингредиенты на одну порцию:

3 свежих яиц;

большая ложка сливочного масла;

столовая ложка сметаны или сливок;

соль и перец;

по желанию - рубленый зеленый лук.

[inf]СОВЕТ! Никогда не жарьте яичницу на растительном масле. Выбирайте сливочное, чтобы усилить вкус и придать блюду нежную текстуру. Растительное может сделать блюдо более тяжелым и твердым.[/inf]

С яичницей-болтуньей нужно обращаться аккуратно, и соль, насыпанная в самом начале, - не лучшая идея. Почему? Слишком раннее добавление соли может повлиять на текстуру яиц, в результате чего они потеряют свою легкость. Лучше подождать и приправить блюдо непосредственно перед подачей - тогда вкус и текстура будут идеальными.

На холодную сковородку влейте взбитые яйца и добавьте столовую ложку сливочного масла.

Поставьте сковороду на горячую конфорку и энергично перемешайте смесь. Через 30 секунд снимите с огня и дайте яйцам немного отдохнуть.

Повторите цикл нагревания и перемешивания не менее трех раз. Благодаря этому приему яичница получится исключительно пушистой.

Когда яичная смесь будет почти готова, добавьте столовую ложку сметаны или сливок. Тщательно перемешайте, чтобы усилить вкус и текстуру.

Переложите на тарелку, посыпьте луком и приправьте солью и перцем.

Подавайте с корочкой хлеба, намазанной маслом, и свежими овощами.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные предупредили, что употребление в пищу пережареных яиц может повысить риск возникновения проблем с сердцем и рака. Речь идет о длительном нагревании при температура выше 177°C. Сколько времени максимум можно потратить на жарку?

Сколько минут максимум можно жарить яичницу? Учёные назвали точные температуру и время