Этот апельсиновый пирог напомнит о летнем отпуске. Как приготовить из 3 ингредиентов?

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Опубликовано: 27.01.2025 09:10 , Обновлено: 27.01.2025

Наверняка многим, отправляясь в отпуск в Турцию, приходилось пробовать местные сладости, которые очень запоминаются своим ярким вкусом. В их числе — всевозможная выпечка, в которой особое место занимают пироги в сладкой пропитке. Немногие знают, но воссоздать такое лакомство можно и дома, причём задействуя минимальное количество ингредиентов. Telegraf.news нашёл простой рецепт, вдохновлённый теми самыми турецкими пирогами из вашего отпуска.

Сладкие разноцветные пироги, политые различными сиропами и с сладкой пропиткой наверняка запомнились каждому, кто наведывался в Турцию в свой летний отпуск. Сейчас, когда на улице зима, такие воспоминания особенно греют душу. Однако если до отпуска ещё далеко, это не значит, что стоит отказывать себе в удовольствии отведать восточное лакомство. Его вполне можно приготовить дома.

Рецептов таких пирогов в Сети масса. Многие из них могут показаться несколько сложными или времязатратными, но есть и достаточно простые способы приготовить такое угощение.

Пирог по этому рецепту очень быстрый и предполагает использование трёх основных ингредиентов: апельсинов, сгущённого молока и муки.

Главный герой этого торта, несомненно, апельсиновая масса. Её делают из предварительно отваренных и перетертых апельсинов вместе с кожурой. Мука и сгущёнка выступают связующим звеном в пироге, а сок и глазурь обеспечивают ту самую влажность и сочность выпечки.

Рецепт этого пирога Telegraf.news подсмотрел на YouTube-канале One Day Recipe.

Ингредиенты для пирога:

2 апельсина 2 ст. л. сгущенного молока, 200 г. муки

Для глазури:

1 ст.л. сгущенки,

сок половины апельсина или плитка темного шоколада, растопленного с 30 мл сливок.

Приготовление:

Тщательно вымойте апельсины, налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Варите фрукты на медленном огне около 5 минут. По истечению времени достаньте их из воды, чтобы дать остыть. Отрежьте кончики у сваренных апельсинов. Остальное, включая кожуру, нарежьте на более мелкие кусочки. Положите всё в блендер и перемелите до однородной массы. Поместите смешанные апельсины в миску. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте. Посыпьте просеянной мукой и ещё раз всё перемешайте, чтобы получилось гладкое, льющееся тесто. Вылейте смесь в небольшую форму для торта, застеленную бумагой для выпечки. Разровняйте и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Когда он станет золотисто-коричневым, достаньте его, дайте немного остыть и намажьте выбранной глазурью.

Приятного аппетита!

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