Это варенье из "народного" овоща должен попробовать каждый. Готовка займет всего 30 минут

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Опубликовано: 13.08.2023 12:58 , Обновлено: 11.09.2023

Август — идеальное для приготовления различных блюд и закаток. Если вы ищете необычный десерт, который можно сделать быстро и легко, то варенье из этого "народного овоща" — идеальный выбор. Речь идет, конечно же, о кабачке. Рецепт очень прост, а приготовление варенья займет всего полчаса. Поэтому каждый может насладиться его вкусом и получить удовольствие.

Для этой цели лучше всего подходят не слишком крупные кабачки, примерно до 30 см. Выбирать следует те, у которых глянцевая зеленая кожица, без пятен. Лучше всего хранить кабачки в прохладном месте при температуре около 10 градусов Цельсия, так как в этом случае они лучше всего сохраняют свежесть.

Приготовить варенье из кабачков очень просто.

Ингредиенты

2 кг кабачков,

2 пачки лимонного, апельсинового или крыжовникового желе,

2 чайные ложки лимонной кислоты,

1 пакетик ванильного сахара,

2 стакана сахара.

Как приготовить варенье из кабачков

Кабачки вымойте, очистите от кожуры, удалите семена и мелко нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.

Посыпьте овощи лимонной кислотой и отставьте в сторону на час. По истечении этого времени слейте лишний сок.

Переложите кабачки в кастрюлю. Кипятите на слабом огне, пока они не начнут распадаться. Затем добавьте сахар, ванильный сахар и желе.

Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и желе. Переложите в чистые ошпаренные банки, плотно закатайте и храните в перевернутом виде.

Приготовьте из кабачков кетчуп

Ранее Телеграф писал, что если вам уже некуда девать кабачки, приготовьте из них… кетчуп. Это не только необычно, но и очень вкусно. Он прекрасно сочетается с любыми блюдами и станет настоящим спасением, когда на улице будет морозная зима. Рецепт очень простой, хотя и требует немного времени.

Как приготовить пряный кетчуп из… кабачков? Сделайте много и закатайте на зиму