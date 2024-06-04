Это блюдо из черствого хлеба станет отличной заменой обычному завтраку. Что еще понадобится?

Опубликовано: 04.06.2024 14:03 , Обновлено: 08.08.2024

Когда мы покупаем много хлеба, через некоторое время он становится черствым. Обычно из такого продукта можно сделать домашние сухари, однако есть лучшее предложение. Приготовьте это фантастическое блюдо на сковороде. Рецепт прост, а вкус превосходен.

Как вы уже догадались, самый важный ингредиент - черствый хлеб. Однако одного этого продукта недостаточно. Вам понадобятся и другие, которые вы найдете в списке ниже. Ознакомьтесь с ним, подготовьте все необходимые ингредиенты, а затем приступайте к рецепту.

Ингредиенты:

кусок черствого хлеба;

2 красных перца;

½ луковицы;

5 яиц;

2 зубчика чеснока;

100 г сыра;

масло;

молотый перец;

соль.

Как приготовить на сковороде?

Черствый хлеб нарежьте небольшими кубиками и переложите на сковороду. Обжарьте его без масла на среднем огне до румяной корочки. Не забывайте время от времени помешивать. Готовый хлеб переложите в миску.

Вымойте перцы и нарежьте их тонкими и короткими полосками. Лук и чеснок мелко нарежьте кубиками. Разогрейте немного растительного масла в сковороде. Обжарьте в масле лук, перец и чеснок.

Когда овощи размягчатся, добавьте хлеб, молотый перец и соль. Перемешайте ингредиенты вместе. Отделите яичные желтки от яичных белков. Затем вылейте яичные белки на ингредиенты в сковороде и жарьте, накрыв крышкой, около 3-4 минут.

Посыпьте содержимое сковородки тертым сыром. Положите сверху яичные желтки. Жарьте еще 3 минуты, и все готово.

Все блюдо можно украсить рубленой петрушкой. Разрежьте блюдо на порции и подавайте к столу.

Ранее Telegraf.news советовал использовать черствый хлеб, чтобы приготовить вкусный и ароматный салат. Он идеально подходит для обеда, завтрака или даже барбекю и шашлыков.

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