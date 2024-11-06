Больше не варите капусту для голубцов. Фудблогер показал "лучший" способ размягчить листья без воды

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Опубликовано: 06.11.2024 10:41 , Обновлено: 06.11.2024

Приготовление голубцов может быть трудоемким. Самое неприятное - возиться с капустными листьями, чтобы они не сломались при заворачивании. Все это занимает время и, что ценно для многих, место на столе. Фудблогер показал альтернативный вариант - приготовить капусту для голубцов в ее собственной влаге.

Этот способ продемонстрировал на своем канале польский ютубер Damian Kuchnia od kuchni. По его словам, готовить капусту для голубцов лучше в микроволновой печи. Ведь этот прибор работает за счет нагрева воды, которая уже содержится в продуктах.

[info_b]К слову, такую капусту можно использовать в любом рецепте, в том числе и в «ленивых» голубцах с добавлением в начинку измельченных листьев.[/info_b]

Некоторые рекомендуют заворачивать капусту в фольгу перед приготовлением. Это позволит воде быстрее нагреться и циркулировать внутри кочана. Однако Damian показал, что в этом нет необходимости. Вместо этого он моет капусту перед тем, как положить ее в микроволновку, а перед этим, конечно же, вырезает кочерыжку.

Как приготовить капусту для голубцов в микроволновке

Положите капусту в микроволновке, как показано на видео ниже.

Выставите мощность 650 Вт и готовьте кочан 5-6 минут. Затем переверните головку выемкой вверх и готовьте еще 5 минут.

По истечении этого времени листья должны отойти без проблем.

Микроволновки бывают разные, поэтому если те листья, что сверху, все еще крепко держатся, просто увеличьте время на несколько минут, стараясь не пережарить капусту.

Если листья окажутся жесткими в середине, вы можете прогреть их в микроволновке еще 2-3 минуты сразу после снятия с кочана.

В комментариях под видео многие оценили такой способ приготовления.

“Невероятно хороший повар с такими дельными советами по поводу капустных листьев - это настоящее открытие. Спасибо за такой чудесный парад. Большая экономия времени :)” — написал один из подписчиков.

“Классная идея. Я обязательно попробую”, — пообещал другой.

“Я слышал об этом методе, но не так подробно. Спасибо”, — отметил третий.

Ранее Telegraf.news писал, что голубцы — любимое блюдо многих людей. Неудивительно, ведь сочетание мяса, риса и капусты — настоящее лакомство, особенно если запечь это всё под томатным соусом. Однако, чтобы разнообразить рацион, можно заменить начинку на более интересную. При этом, обновленное блюдо всё также будет радовать вас и близких невероятным вкусом.

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