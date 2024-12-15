Эти "роллы" к Новому году получатся у каждого. Вот как приготовить "Филадельфию" в виде торта

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Опубликовано: 15.12.2024 07:00 , Обновлено: 13.12.2024

Японские суши — любимый деликатес многих белорусов и отличный вариант закуски для праздничного стола. Однако заказывать их к предновогоднему столу совсем необязательно. Роллы с красной рыбой можно без труда приготовить самостоятельно и подать в виде салата. Этот рецепт собрал почти 3 миллиона просмотров и более 55 тысяч сохранений.

За последние 15 лет японские роллы и суши сумели завоевать сердца многих белорусов. Их часто заказывают в кафе или даже доставкой на дом. Самые большие поклонники этого восточного блюда пошли ещё дальше и научились готовить роллы самостоятельно.

Кому-то этот процесс может показаться достаточно времязатратным, однако если подать роллы в виде торта, то задача значительно упрощается. Такие “роллы” по силам приготовить даже тем, кто никогда их раньше не делал. Они не потребуют применения бамбукового коврика и в виде торта будут выглядеть не менее красиво и аппетитно.

Рецептом такого блюда поделился блогер в TikTok с ником losev_fit. Он предложил приготовить ролл-торт “Филадельфия” и заверил, что, имея такой салат, заказывать роллы больше не захочется.

В составе ролл-торта классические ингредиенты самых известных и любимых многими роллов “Филадельфия”. Однако слой с огурцом блогер предложил сделать в миксе с авокадо.

Ингредиенты:

слабосолёная красная рыба,

листья нори,

рис,

творожный сыр,

свежий огурец,

авокадо.

Приготовление:

Для начала следует подготовить глубокую миску, которорую можно будет использовать для создания формы салата. Можно заменить кондитерским кольцом. Постелите в миску пищевую плёнку и уложите первый слой - мелко нарезанную красную рыбу. Сверху на неё уложите отваренный рис, смажьте его творожным сыром и положите вырезанный круг из листа нори. Мелко нарежьте авокадо и свежий огурец и уложите вторым слоем. Снова уложите сверху рис, промажьте творожным сыром и застелите листом нори. Укройте салат плёнкой и отправьте на 2 часа в холодильник. По истечению времени достаньте салат, уберите плёнку и аккуратно переверните его на блюдо. Салат “Филадельфия”.

Вместе с салатом подавайте блюдце с несолёным соевым соусом.

Приятного аппетита!

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