Эти пончики без дрожжей получатся даже у новичка. Вот как приготовить за 30 минут

Опубликовано: 31.01.2025 15:29 , Обновлено: 31.01.2025

Пышные пончики — чудесный десерт, которым можно порадовать себя и близких. Считается, что для их приготовления всегда нужны дрожжи и много масла. Однако есть способы приготовить это угощение проще и в менее "жирном" варианте. Telegraf.news нашёл простой и быстрый рецепт, который получится даже если вы никогда раньше не готовили пончики.

Традиционно пончики готовятся с применением дрожжей, которые наделяют их той самой пышностью. Однако многие опасаются работать с этим продуктом, не имея должного опыта. Нередко дрожжи не срабатывают, и вместо вкусной и пышной выпечки получается лишь что-то отдалённо напоминающее желаемый десерт.

Однако совсем необязательно рисковать каждый раз ингредиентами, чтобы приготовить пончики. Этот рецепт не предусматривает использования дрожжей, но пончики всё равно получаются мягкими и пышными. Их удачно заменяет разрыхлитель.

Ещё один особый ингредиент пончиков по этому рецепту — греческий йогурт. Этот крайне полезный кисломолочный продукт придаёт выпечке особую мягкость и вкус. Приготовить их можно двумя способами: традиционным в масле и менее калорийным в духовке.

Рецепт быстрый, и весь процесс приготовления можно уложить в 30 минут.

Рецепт пончиков без дрожжей

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки,

200 г греческого йогурта,

1 пакетик ванильного сахара,

2 яйца,

1 чайная ложка разрыхлителя,

рапсовое масло,

сахарная пудра.

Приготовление:

В миску просейте муку. Добавьте сахар, разрыхлитель и все перемешайте. Взбейте яйца с сухими ингредиентами и добавьте греческий йогурт. Еще раз все перемешайте до получения однородного и густого теста. Разогрейте масло в кастрюле, смажьте также им руки и сформируйте из теста небольшие шарики. Положите их в разогретый масло и обжарьте до золотистого цвета. Затем достаньте их шумовкой и выложите на бумажное полотенце. В завершение обваляйте их в сахарной пудре.

Как сделать пончики менее калорийными?

Если вы хотите сделать пончики менее калорийными, то вместо жарки во фритюре можете приготовить их в духовке.

После того как приготовите тесто, застелите противень бумагой для выпечки, а затем с помощью ложки выложите на него небольшие порции теста. Можете даже придать им форму кружочков и сделать характерные для пончиков дырочки.

Выпекайте пончики в течение 25 минут при температуре 180 градусов Цельсия, используя верхний и нижний нагрев.

После выпечки обваляйте в сахарной пудре.

Приятного аппетита!

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