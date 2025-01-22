Это бисквитное печенье готовили ещё прабабушки. Как испечь французские "мадленки"?

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Опубликовано: 22.01.2025 10:05 , Обновлено: 22.01.2025

Для того чтобы приготовить изысканную и вкусную выпечку, совсем необязательно быть кондитером. Многие рецепты проверены временем и просты как табуретка. Именно так можно сказать о знаменитом французском печенье "Мадлен". Этот рецепт бисквитных ракушек завоевал сердца по всему миру ещё в довоенное время и многим знаком с далёкого детства. Рассказываем, в чём особенность этой французских "мадленок" и как легко приготовить их дома.

Нежное бисквитное печенье Маделен - очень популярное во Франции угощение, которое удостоилась целой страницы в Википедии. Версий происхождение этих бисквитных ракушек несколько, но, пожалуй, самая известная из них восходит к эпохе правления польского короля Станислава Лещинского (1677-1766).

По легенде, Станислав, который к тому же являлся последним герцогом Лотарингии (ныне территория на северо-востоке Франции), давал торжественный обед в своём замке в Коммерси, как внезапно узнал, что его повор поссорился с управляющим и ушёл, так и не приготовив десерта.

Спасти ситуацию вызвалась служанка Мадлен Польмье, которая предложила приготовить пирожное по рецепту своей бабушки. Король и гости оказались впечатлены десертом, и с тех пор его рецепт не только закрепился в придворном меню, но и направился в Версаль. Со временем простое и вкусное печенье “Мадлен” начали подавать во многих парижских кафе, и оно стало кондитерской классикой во Франции.

Новую волну популярности “мадленки” получили в начале ХХ века, когда упомянулись в романе Марселя Пруста “По направлению к Свану”.

Герой произведение окунал печенье в виде ракушек в чай и переносился воспоминаниями в детство. Этот эпизод стал поистине метафоричным и даже дал подобному ощущение название “Мадленка Пруста”.

Этим ёмким выражением люди начали описывать то самое чувство, когда от какого-то вкуса или запаха накатывает приятная ностальния.

Традиционные “мадленки” готовили в настоящих ракушках. Но сегодня для них создаются специальные формочки из силикона и других материалов. Такие без труда можно отыскать на маркетплейсах.

Придать желаемую форму печенью можно, просто выдавив тесто из кондитерского мешка либо воспользовавшись ложкой. “Мадленки” обязательно включает в себя сливочное масло, яйца, муку, сахар и разрыхлитель и иногда ром. Традиционно его также ароматизируют лимоном и присыпают сахарной пудрой.

Как приготовить традиционные “мадленки”?

Ингредиенты:

100 г пшеничной муки,

1 ч.л. разрыхлителя,

2 яйца,

1 ст.л молока,

50 г сливочного масла,

65 г сахара,

цедра лимона,

ложка лимонного сока.

Приготовление:

Растопите сливочное масло на медленном огне, затем дайте ему остыть. Яйца и сахар взбейте до растворения. Добавьте молоко, цедру и сок лимона и перемешайте до однородной массы. Просейте муку и разрыхлитель в миску с влажными ингредиентами и тщательно все перемешайте. Затем добавьте остывшее растопленное сливочное масло и перемешайте все до однородности. Готовую смесь переложите в кондитерский мешок или с помощью ложки сформируйте печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Смажьте противень маслом, присыпьте мукой, а затем порциями выложите тесто. Выпекайте печенье примерно 15-20 минут.

Подавайте “Мадлен” с чаем или кофе.

Приятного аппетита!

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