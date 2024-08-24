Эти немецкие "пельмени" покорят простотой и вкусом. Как приготовить шпецле с беконом и сыром?

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Опубликовано: 24.08.2024 12:59 , Обновлено: 24.08.2024

Кухни народов мира полнятся интересными и универсальными блюдами, которые могут запросто заменить наскучившие рецепты. На этот раз предлагаем вами приготовить немецкие шпецле. Эта традиционное блюдо швабского региона (Германия) станет лучшей альтернативой надоевшим пельменям и покорит своей простотой и вкусом.

Немецкие шпецле - это самобытная версия пельменей. Они готовятся из муки, яиц и воды, которые после варки приобретают слегка эластичную консистенцию. Шпецле подаются в качестве гарнира к мясным блюдам, но часто выступают и в качестве самостоятельного блюда.

Шпецле называют “пельменями для ленивых”. Это блюдо имеет массу вариаций и очень популярно в Германии, Швейцарии и Австрии. Более того, отдельные рецепты шпецле приобрели историческое значение и были отмечены знаком качества в Евросоюзе.

В варианте с беконом шпецле обжаривают на сковороде с луком, что придаёт им особый вкус. Некоторые рецепты также предусматривают добавление сыра, что делает блюдо ещё более сытным и ароматным. Предлагаем приготовить шпецле как раз в таком исполнении.

Рецепт шпецле с беконом и сыром

Ингредиенты:

200 г бекона,

2 яйца,

лук,

500 г пшеничной муки,

1/2 стакана воды,

100 г тёртого жёлтого сыра,

2 столовые ложки сливочного масла,

перец и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте в миске муку, яйца, воду и щепотку соли до получения гладкого теста. Консистенция должна быть достаточно густой, чтобы тесто можно было легко продавить через сито с крупными дырками или пропустить через мясорубку. Вскипятите воду в большой кастрюле и слегка приправьте солью. Готовое тесто продавите через дуршлаг с крупными дырками. Лучше сразу выдавливать прямо в кипящую воду. Готовьте шпецле около 2–3 минут, пока они не всплывут на поверхность. Затем процедите их и отложите в сторону. Нагрейте сливочное масло в большой сковороде. Добавьте нарезанный кубиками бекон и обжарьте до хрустящей корочки. Затем добавьте нарезанный кубиками лук и жарьте вместе, пока лук не станет полупрозрачным. Выложите приготовленные шпецле в кастрюлю и всё перемешайте. Жарьте несколько минут, пока шпецле не подрумянятся. Наконец, добавьте тёртый сыр и жарьте некоторое время, пока он не расплавится и хорошо не соединится с остальными ингредиентами. Приправить по вкусу перцем. Подавайте горячим как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу. Приятного аппетита!

[info_b]Не огорчайтесь, если у вас нет подходящего дуршлага. Можно также воспользоваться мясорубкой либо просто нарезать тесто мелкими полосками.[/info_b]

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