Больше никаких пельменей. Штрули из фарша, теста и картошки покорят своим вкусом и простотой
Едва ли найдётся много людей, которые не любили бы пельмени. Лучшая версия этого блюда - та, что приготовлена собственноручно. Но готовка домашних пельменей может стать достаточно времязатратным мероприятием. Попробуйте вместо них приготовить штрули с картофелем. Этот незатейливый рулет из фарша, приготовленный вместе с картофелем, непременно покорит всех, кто его попробует.
Современный ритм жизни оставляет всё меньше времени для приготовления сложных блюд. Однако этот рецепт, вне всякого сомнения, завоюет место в вашей поваренной книге надолго. Ведь штрули с фаршем не только невероятно вкусны и сытны, но и просты в приготовлении. Вариаций этого мясного рулета, который является одним из традиционных немецких блюд, существует великое множество. Предлагаем приготовить штрули из фарша и с картофелем.
Как приготовить штрули с картофелем?
Ингредиенты:
- 250 г муки,
- 1 яйцо,
- 100 мл воды,
- 300 г фарша,
- 1 небольшой пучок петрушки,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- растительное масло,
- соль и перец по вкусу,
- 4-5 картофелин,
- 150 г сметаны.
Приготовление:
Для начала приготовьте тесто. Оно практически такое же, как на пельмени. Смешайте просеянную муку, воду, яйцо, щепотку соли и замесите пластичное тесто. Добавьте несколько ложек растительно масла. Вымесите тесто в шарик и, положив в пакет, уберите в холодильник на полчаса.
Теперь приготовьте начинку. Нашинкуйте мелко лук и натрите морковь. Спассируйте их на масле до мягкости. Добавьте овощи к фаршу, посолите и поперчите по вкусу, и перемешайте.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте в плоский пласт. Выложите начинку из фарша и овощей, равномерно распределите по тесту и скрутите рулет.
Очистите картофель и нарежьте кругляшами. Уложите на предварительно смазанную маслом поверхность сковороды и посолите. Нарежьте рулет и выложите поверх картофеля. Желательно кусочки рулета местом среза укладывать вниз. Так они красивее раскроются при готовке. Посыпьте штрули тёртой морковью, сверху залейте водой до половины и тушите под крышкой не небольшом огне до готовности.
Готовые штрули подавайте со сметаной, посыпав свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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