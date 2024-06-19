Больше никаких пельменей. Штрули из фарша, теста и картошки покорят своим вкусом и простотой

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Опубликовано: 19.06.2024 17:12 , Обновлено: 24.08.2024

Едва ли найдётся много людей, которые не любили бы пельмени. Лучшая версия этого блюда - та, что приготовлена собственноручно. Но готовка домашних пельменей может стать достаточно времязатратным мероприятием. Попробуйте вместо них приготовить штрули с картофелем. Этот незатейливый рулет из фарша, приготовленный вместе с картофелем, непременно покорит всех, кто его попробует.

Современный ритм жизни оставляет всё меньше времени для приготовления сложных блюд. Однако этот рецепт, вне всякого сомнения, завоюет место в вашей поваренной книге надолго. Ведь штрули с фаршем не только невероятно вкусны и сытны, но и просты в приготовлении. Вариаций этого мясного рулета, который является одним из традиционных немецких блюд, существует великое множество. Предлагаем приготовить штрули из фарша и с картофелем.

Как приготовить штрули с картофелем?

Ингредиенты:

250 г муки,

1 яйцо,

100 мл воды,

300 г фарша,

1 небольшой пучок петрушки,

1 луковица,

1 морковь,

растительное масло,

соль и перец по вкусу,

4-5 картофелин,

150 г сметаны.

Приготовление:

Для начала приготовьте тесто. Оно практически такое же, как на пельмени. Смешайте просеянную муку, воду, яйцо, щепотку соли и замесите пластичное тесто. Добавьте несколько ложек растительно масла. Вымесите тесто в шарик и, положив в пакет, уберите в холодильник на полчаса.

Теперь приготовьте начинку. Нашинкуйте мелко лук и натрите морковь. Спассируйте их на масле до мягкости. Добавьте овощи к фаршу, посолите и поперчите по вкусу, и перемешайте.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте в плоский пласт. Выложите начинку из фарша и овощей, равномерно распределите по тесту и скрутите рулет.

Очистите картофель и нарежьте кругляшами. Уложите на предварительно смазанную маслом поверхность сковороды и посолите. Нарежьте рулет и выложите поверх картофеля. Желательно кусочки рулета местом среза укладывать вниз. Так они красивее раскроются при готовке. Посыпьте штрули тёртой морковью, сверху залейте водой до половины и тушите под крышкой не небольшом огне до готовности.

Готовые штрули подавайте со сметаной, посыпав свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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