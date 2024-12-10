Эти бутерброды "на скорую руку" покинут новогодний стол быстрее всего. Из каких 3 ингредиентов приготовить намазку?
С каждым днём Новый год становится всё ближе, и белорусы спешат сохранить себе хорошие рецепты к праздничному столу. Как известно, в такой день нет большого времени на готовку не так уж и много, поэтому большинство стремится заполнить стол простыми закусками. Так в TikTok завирусился вкусный рецепт бутербродов "на скорую руку". Эта изысканно поданная закуска непременно станет тем, что покинет стол в первую очередь.
Фудблогер Оля Юшкова регулярно делится на своей страничке в TikTok рецептами различных блюд и закусок, многие из которых собирают сотни тысяч просмотров. Недавно девушка показала, как легко и красиво можно подать бутерброды с красной рыбой “на скорую руку”. В рецепте знакомые всем белорусам ингредиенты и, казалось бы, тривиальное сочетание творожного сыра, багета, рыбы и овощей тем не менее выглядят красиво и нарядно.
Пользователи соцсети оценили рецепт и сохранили его без малого 60 тысяч человек.
Некоторые комментаторы предложили варианты, как сделать рецепт вкуснее и практичнее. Так, некоторым показалось, что черри слишком крупноваты для бутерброда, и из-за них его будет труднее съесть. Помидор предложили заменить маслинами.
“Я бы еще багет поджарила и вместо черри заменила бы маслиной”, - предложила одна из пользовательниц.
Кто-то посчитал, что общая стоимость продуктов для такого бутерброда “кусается”, и его можно сделать дешевле, заменив некоторые ингредиенты бюджетными аналогами.
“Я вместо красной рыбы беру шпроты, тоже очень вкусно”, - рассказала другая пользовательница.
“Вкусненько, я ещё чесночок добавляю”, - написала третья.
Новогодние бутерброды “на скорую руку”
Ингредиенты:
- багет,
- 2-3 ст.л творожного сыра,
- 1 ст.л сметаны 20% ,
- укроп,
- красная слабосоленая рыба,
- помидоры черри,
- огурец.
Приготовление:
- Нарежьте багет на бутерброды.
- Отдельно смешайте творожный сыр, сметану и мелко нарезанный укроп.
- Намажьте кусочки багета получившейся смесью.
- Нарежьте кусочками красную рыбц и поместите на каждый бутерброд по полоске.
- Нарежьте огурцы овощечисткой на слайсы, подсушите их при помощи бумажного полотенца. На шпажку насадите помидор черри и сложенный гормошкой слайс. Сколите шпажку с основой. Бутерброды готовы!
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что когда дело касается Нового года, большого запаса времени на приготовление блюд может попросту не быть. В такие моменты как нельзя кстати приходятся самые быстрые рецепты закусок, которые помогут заполнить стол. Один из любопытных вариантов продемонстрировали в TikTok. Для такой закуски понадобится всего три ингредиента, а чтобы её оформить, потребуется меньше минуты. При этом получившееся блюдо будет выглядеть нарядно и по-настоящему новогодне.
«Если не съедят, можно 2 января отправить в супчик» — В TikTok показали «гениальную» закуску для Нового года из 3 ингредиентов