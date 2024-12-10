Эти бутерброды "на скорую руку" покинут новогодний стол быстрее всего. Из каких 3 ингредиентов приготовить намазку?

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Опубликовано: 10.12.2024 08:55 , Обновлено: 10.12.2024

С каждым днём Новый год становится всё ближе, и белорусы спешат сохранить себе хорошие рецепты к праздничному столу. Как известно, в такой день нет большого времени на готовку не так уж и много, поэтому большинство стремится заполнить стол простыми закусками. Так в TikTok завирусился вкусный рецепт бутербродов "на скорую руку". Эта изысканно поданная закуска непременно станет тем, что покинет стол в первую очередь.

Фудблогер Оля Юшкова регулярно делится на своей страничке в TikTok рецептами различных блюд и закусок, многие из которых собирают сотни тысяч просмотров. Недавно девушка показала, как легко и красиво можно подать бутерброды с красной рыбой “на скорую руку”. В рецепте знакомые всем белорусам ингредиенты и, казалось бы, тривиальное сочетание творожного сыра, багета, рыбы и овощей тем не менее выглядят красиво и нарядно.

Пользователи соцсети оценили рецепт и сохранили его без малого 60 тысяч человек.

Некоторые комментаторы предложили варианты, как сделать рецепт вкуснее и практичнее. Так, некоторым показалось, что черри слишком крупноваты для бутерброда, и из-за них его будет труднее съесть. Помидор предложили заменить маслинами.

“Я бы еще багет поджарила и вместо черри заменила бы маслиной”, - предложила одна из пользовательниц.

Кто-то посчитал, что общая стоимость продуктов для такого бутерброда “кусается”, и его можно сделать дешевле, заменив некоторые ингредиенты бюджетными аналогами.

“Я вместо красной рыбы беру шпроты, тоже очень вкусно”, - рассказала другая пользовательница.

“Вкусненько, я ещё чесночок добавляю”, - написала третья.

Новогодние бутерброды “на скорую руку”

Ингредиенты:

багет,

2-3 ст.л творожного сыра,

1 ст.л сметаны 20% ,

укроп,

красная слабосоленая рыба,

помидоры черри,

огурец.

Приготовление:

Нарежьте багет на бутерброды. Отдельно смешайте творожный сыр, сметану и мелко нарезанный укроп. Намажьте кусочки багета получившейся смесью. Нарежьте кусочками красную рыбц и поместите на каждый бутерброд по полоске. Нарежьте огурцы овощечисткой на слайсы, подсушите их при помощи бумажного полотенца. На шпажку насадите помидор черри и сложенный гормошкой слайс. Сколите шпажку с основой. Бутерброды готовы!

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда дело касается Нового года, большого запаса времени на приготовление блюд может попросту не быть. В такие моменты как нельзя кстати приходятся самые быстрые рецепты закусок, которые помогут заполнить стол. Один из любопытных вариантов продемонстрировали в TikTok. Для такой закуски понадобится всего три ингредиента, а чтобы её оформить, потребуется меньше минуты. При этом получившееся блюдо будет выглядеть нарядно и по-настоящему новогодне.

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