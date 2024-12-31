Эта слойка с яблоками идеальна для Нового года. Вот как приготовить за 25 минут

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Опубликовано: 31.12.2024 07:00 , Обновлено: 30.12.2024

Когда до Нового года остаётся меньше суток, и на кухне воцаряется предпраздничная суета, желание готовить какие-то затейливые блюда попросту отпадает. Стол хочется накрыть быстро и максимально вкусно. Помимо закусок и салатов стоит подумать и о десертах. Кажется, что проще всего позаботиться об этом, просто купив что-то в магазине. Но вы можете порадовать близких домашней выпечкой, потратив всего 25 минут.

Новогодний стол полнится множеством сытных и вкусных закусок, и есть что-то избыточно сладкое в момент, когда пора пить кофе или чай просто не хочется. Именно поэтому стоит взять на вооружение выпечку из слоёного теста. Она лёгкая, воздушная и практически не обременит желудок.

Кроме того, закуски из слоёного теста – это отличный способ создать быстрое и эффектное блюдо, которое порадует семью и гостей.

Готовое слоёное тесто есть практически в каждом магазине, и оно избавит вас от необходимости заниматься его приготовлением. Достаточно раскатать его и придать нужную форму.

Интересная идея – сделать «карманчики» из ломтиков яблок и меда. Достаточно всего нескольких минут на подготовку и совсем чуть-чуть на выпечку, чтобы получить золотистые, хрустящие закуски, которые идеально подойдут к новогоднему столу.

Быстрые слойки с яблоком и мёдом

Ингредиенты:

275 г слоеного теста (один лист),

2 маленьких яблока,

мёд,

сахарная пудра.

Приготовление:

Подготовьте яблоки. Вымойте, очистите их и нарежьте ломтиками. Лист слоеного теста разделите на шесть частей. На каждый из них выложите дольки яблок и полейте их небольшим количеством мёда. Аккуратно заверните тесто. Выпекайте слойки около 15 минут (рекомендованное время уточняйте на упаковке, оно может отличаться). После выпекания посыпьте их сахарной пудрой. Простая домашняя выпечка к новогоднему столу готова!

Что еще можно приготовить из слоеного теста?

Начинять слоеное тесто можно практически чем угодно: ароматной сырно-шпинатной начинкой, грибами с луком или копченым лососем и сливочным сыром.

Также можно сделать «карманчики» из слоеного теста, запеченного с моцареллой и помидорами.

Еще одна идея – овощные кармашки с начинкой из жареного перца, кабачков и баклажанов с зеленью.

Также можно приготовить хрустящие сырные палочки – просто посыпьте тесто тертым сыром, скрутите его полосками и запеките до золотистого цвета.

Для сладкого угощения можно приготовить французские рожки с пудингом или джемом. Для тех, кто любит настоящие сладости, Нутелла также станет хорошей начинкой. Слоеное тесто дает большой простор для кулинарных экспериментов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что “Цезарь” — один из самых популярных салатов в мире, который, в том числе, подают и на новогодний стол. Однако, если на роль салатов у вас уже запланированы другие блюда, это совсем не повод отказываться от любимого сочетания вкусов. Так, например, в TikTok предложили приготовить “Цезарь” в виде брускетты. Этот вкусный и удобный формат полюбившегося многим блюда сохранили в закладки уже более 100 тысяч пользователей.

Вы больше не захотите готовить «Цезарь» обычным способом. Нашли рецепт, как сделать в виде бутербродов