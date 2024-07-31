Эта дрожжевая выпечка по бабушкиному рецепту заменит хлеб. Как приготовить пирог с рисом?

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Опубликовано: 31.07.2024 10:21 , Обновлено: 31.07.2024

Дрожжевые пироги по бабушкиным рецептам и сегодня представляются многим вершиной кондитерского мастерства. Во многом это обусловлено ностальгией по детству. Пироги от бабушек всегда были невероятно пышными, нежными и вкусными. Этот пирог на рисе как раз такой. Попробуйте его испечь, и вот увидите, у вас все спросят рецепт.

Пожалуй, выпечка из дрожжевого теста входит в число самой любимой у многих людей. Её история уходит корнями в древние времена, когда голландский учёный Антон Ван Левенгук открыл дрожжи с помощью микроскопа в 17 веке.

Сегодня дрожжевое тесто – абсолютный хит и основа бесчисленного количества рецептов. Многие семьи хранят свои уникальные рецепты дрожжевой выпечки, и один из них - пирог с рисом. Такой десерт напоминает пышный хлеб и сохраняет свежесть и свой вкус в течение многих дней.

Более того, дрожжевое тесто на рисе можно есть и вместо классического хлеба. Как приготовить?

Рецепт дрожжевого пирога с рисом

Ингредиенты:

1 стакан промытого риса,

3 стакана воды,

100 мл молока,

1 столовая ложка сахара,

1 чайная ложка сухих дрожжей,

соль,

3 стакана муки,

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Промойте рис, высыпьте в кастрюлю и сварите. Процедите и отложите в сторону, чтобы он остыл. В чистую миску налейте тёплое молоко, добавьте сахар и дрожжи. Влейте смесь в рис. В конце добавьте муку и аккуратно перемешайте. Добавьте оливковое масло. Накройте миску тканью и оставьте на 1 час. Разлейте тесто по формам и запекайте в духовке 1 час при температуре 180 градусов.

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