Эта дрожжевая выпечка по бабушкиному рецепту заменит хлеб. Как приготовить пирог с рисом?
Дрожжевые пироги по бабушкиным рецептам и сегодня представляются многим вершиной кондитерского мастерства. Во многом это обусловлено ностальгией по детству. Пироги от бабушек всегда были невероятно пышными, нежными и вкусными. Этот пирог на рисе как раз такой. Попробуйте его испечь, и вот увидите, у вас все спросят рецепт.
Пожалуй, выпечка из дрожжевого теста входит в число самой любимой у многих людей. Её история уходит корнями в древние времена, когда голландский учёный Антон Ван Левенгук открыл дрожжи с помощью микроскопа в 17 веке.
Сегодня дрожжевое тесто – абсолютный хит и основа бесчисленного количества рецептов. Многие семьи хранят свои уникальные рецепты дрожжевой выпечки, и один из них - пирог с рисом. Такой десерт напоминает пышный хлеб и сохраняет свежесть и свой вкус в течение многих дней.
Более того, дрожжевое тесто на рисе можно есть и вместо классического хлеба. Как приготовить?
Рецепт дрожжевого пирога с рисом
Ингредиенты:
- 1 стакан промытого риса,
- 3 стакана воды,
- 100 мл молока,
- 1 столовая ложка сахара,
- 1 чайная ложка сухих дрожжей,
- соль,
- 3 стакана муки,
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Промойте рис, высыпьте в кастрюлю и сварите. Процедите и отложите в сторону, чтобы он остыл.
- В чистую миску налейте тёплое молоко, добавьте сахар и дрожжи. Влейте смесь в рис.
- В конце добавьте муку и аккуратно перемешайте.
- Добавьте оливковое масло. Накройте миску тканью и оставьте на 1 час.
- Разлейте тесто по формам и запекайте в духовке 1 час при температуре 180 градусов.
Ранее Telegraf.news писал о том, как приготовить черничный торт, который не только превосходит лакомства из кондитерских, но и очень красив. Он станет прекрасный вариантом к чаю, которым можно побаловать семью и гостей.
Черника, пудинг и крошка. Нашли рецепт простого пирога, на который уйдет не больше часа