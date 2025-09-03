Добавьте к перцам мёд при мариновании. Закатка отлично подойдет даже на праздничный стол

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Опубликовано: 03.09.2025 14:36 , Обновлено: 03.09.2025

Сезон закаток в сентябре еще не заканчивается. И хотя многие белорусы уже закончили с огурцами и постепенно прощаются с помидорами, пришла пора мариновать на зиму перцы. Telegraf.news нашел отличный рецепт, чтобы разнообразить закуски к столу во время ужинов - праздничных или просто семейных.

Консервированные перцы можно приготовить множеством разных способов, и сегодня мы поделимся одним из вкуснейших.

Добавьте мёд и немного чеснока в рассол из воды, сахара, уксуса и специй — и закатайте. Такую закуску могут оценить за столом как родные, так друзья и знакомые.

Как замариновать перцы с мёдом?

Ингредиенты:

около 1,5 кг перцев, красных или желтых;

1 луковица;

чайная ложка семян горчицы на каждую банку;

3 зубчика чеснока на каждую банку;

5 стаканов воды;

1 стакан спиртового уксуса;

полстакана сахара;

1/4 стакана меда;

2 столовые ложки соли;

3-4 лавровых листа;

ложка перца горошком;

4-5 шариков душистого перца;

растительное масло.

Способ приготовления:

Сначала тщательно вымойте перцы. Затем разрежьте их пополам, удалите плодоножки, семена и белые перегородки. Нарежьте их широкими длинными ломтиками. Подготовьте чистые стерилизованные банки и добавьте в каждую немного семян горчицы, чеснока и несколько кусочков лука. Затем плотно уложите кусочки перца в банку. Налейте воду и уксус в кастрюлю. Добавьте сахар, соль, душистый перец, лавровый лист и порошок карри. Доведите до кипения и добавьте мёд. Тщательно перемешайте и залейте горячим рассолом перец в банках. Добавьте в каждую банку по столовой ложке растительного масла и плотно закройте. Застелите дно большой кастрюли тканью и поставьте туда банки с перцем. Залейте их водой и доведите до кипения. Пастеризуйте не более 10 минут после закипания. Если переварить, перец станет слишком мягким.

А ранее Telegaf.news предлагал другой необычный рецепт маринованных перцев. Уникальность заключается в том, что перед непосредственным закладыванием овощей в банку, их необходимо хорошенько прожарить в духовке.

Сделайте это перед тем, как мариновать перцы. Нашли рецепт уникальной закатки