Добавьте к перцам мёд при мариновании. Закатка отлично подойдет даже на праздничный стол
Сезон закаток в сентябре еще не заканчивается. И хотя многие белорусы уже закончили с огурцами и постепенно прощаются с помидорами, пришла пора мариновать на зиму перцы. Telegraf.news нашел отличный рецепт, чтобы разнообразить закуски к столу во время ужинов - праздничных или просто семейных.
Консервированные перцы можно приготовить множеством разных способов, и сегодня мы поделимся одним из вкуснейших.
Добавьте мёд и немного чеснока в рассол из воды, сахара, уксуса и специй — и закатайте. Такую закуску могут оценить за столом как родные, так друзья и знакомые.
Как замариновать перцы с мёдом?
Ингредиенты:
- около 1,5 кг перцев, красных или желтых;
- 1 луковица;
- чайная ложка семян горчицы на каждую банку;
- 3 зубчика чеснока на каждую банку;
- 5 стаканов воды;
- 1 стакан спиртового уксуса;
- полстакана сахара;
- 1/4 стакана меда;
- 2 столовые ложки соли;
- 3-4 лавровых листа;
- ложка перца горошком;
- 4-5 шариков душистого перца;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Сначала тщательно вымойте перцы. Затем разрежьте их пополам, удалите плодоножки, семена и белые перегородки. Нарежьте их широкими длинными ломтиками.
- Подготовьте чистые стерилизованные банки и добавьте в каждую немного семян горчицы, чеснока и несколько кусочков лука. Затем плотно уложите кусочки перца в банку.
- Налейте воду и уксус в кастрюлю. Добавьте сахар, соль, душистый перец, лавровый лист и порошок карри. Доведите до кипения и добавьте мёд. Тщательно перемешайте и залейте горячим рассолом перец в банках.
- Добавьте в каждую банку по столовой ложке растительного масла и плотно закройте.
- Застелите дно большой кастрюли тканью и поставьте туда банки с перцем. Залейте их водой и доведите до кипения. Пастеризуйте не более 10 минут после закипания. Если переварить, перец станет слишком мягким.
А ранее Telegaf.news предлагал другой необычный рецепт маринованных перцев. Уникальность заключается в том, что перед непосредственным закладыванием овощей в банку, их необходимо хорошенько прожарить в духовке.
Сделайте это перед тем, как мариновать перцы. Нашли рецепт уникальной закатки