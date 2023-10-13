Сделайте это перед тем, как мариновать перцы. Нашли рецепт уникальной закатки
Если вы любите домашние закатки, то наверняка хоть раз мариновали перцы на зиму. Традиционный способ приготовления хорош, но пришло время попробовать новый рецепт. Так перцы получатся более сладкими, мягкими и идеально подойдут к мясным блюдам, бутербродам и для салатов.
Уникальность рецепта заключается в том, что перед непосредственным закладыванием перцев в банку, их необходимо хорошенько прожарить в духовке.
А в дополнение к основному овощу (около 2 кг перцев) вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 4-6 зубчиков чеснока;
- 1 ч. л. соли;
- 1/3 стакана яблочного уксуса;
- бутылка оливкового масла.
Способ приготовления:
Очистите перец, разрежьте его и удалите семена. Нарежьте продолговатыми кусочками и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Можно слегка смазать перцы оливковым маслом, но это не обязательно. Включите духовку на 230 градусов (желательно с функцией верхнего и нижнего нагрева). Обжаривайте перцы до тех пор, пока они не станут почти черными.
Переложить готовые перцы в миску и накройте тарелкой. Отставьте в сторону на 10 минут. По истечении этого времени снимите с овощей кожицу.
Переложите мякоть перцев в миску, добавьте выдавленный через пресс чеснок и яблочный уксус. Тщательно перемешайте и добавьте масло. Снова перемешайте и отставьте в сторону на 2-3 часа.
Подготовьте чистые и стерилизованные банки. Уложите в них перец с маслом и плотно закупорьте. Пастеризуйте в воде 2-3 минуты и оставьте до полного остывания.
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Когда банки остынут, поместите их в прохладное место (погреб или кладовку).
Приготовленный таким образом перец имеет неповторимый вкус и прекрасно подойдет для перекуса, на бутерброды или в салат. Если вам надоели обычные маринованные перцы, этот рецепт вам обязательно понравится.
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