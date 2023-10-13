Сделайте это перед тем, как мариновать перцы. Нашли рецепт уникальной закатки

Опубликовано: 13.10.2023 13:39 , Обновлено: 08.08.2024

Если вы любите домашние закатки, то наверняка хоть раз мариновали перцы на зиму. Традиционный способ приготовления хорош, но пришло время попробовать новый рецепт. Так перцы получатся более сладкими, мягкими и идеально подойдут к мясным блюдам, бутербродам и для салатов.

Уникальность рецепта заключается в том, что перед непосредственным закладыванием перцев в банку, их необходимо хорошенько прожарить в духовке.

А в дополнение к основному овощу (около 2 кг перцев) вам понадобятся следующие ингредиенты:

4-6 зубчиков чеснока;

1 ч. л. соли;

1/3 стакана яблочного уксуса;

бутылка оливкового масла.

Способ приготовления:

Очистите перец, разрежьте его и удалите семена. Нарежьте продолговатыми кусочками и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Можно слегка смазать перцы оливковым маслом, но это не обязательно. Включите духовку на 230 градусов (желательно с функцией верхнего и нижнего нагрева). Обжаривайте перцы до тех пор, пока они не станут почти черными.

Переложить готовые перцы в миску и накройте тарелкой. Отставьте в сторону на 10 минут. По истечении этого времени снимите с овощей кожицу.

Переложите мякоть перцев в миску, добавьте выдавленный через пресс чеснок и яблочный уксус. Тщательно перемешайте и добавьте масло. Снова перемешайте и отставьте в сторону на 2-3 часа.

Подготовьте чистые и стерилизованные банки. Уложите в них перец с маслом и плотно закупорьте. Пастеризуйте в воде 2-3 минуты и оставьте до полного остывания.

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Когда банки остынут, поместите их в прохладное место (погреб или кладовку).

Приготовленный таким образом перец имеет неповторимый вкус и прекрасно подойдет для перекуса, на бутерброды или в салат. Если вам надоели обычные маринованные перцы, этот рецепт вам обязательно понравится.

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