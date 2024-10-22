Дешевле в 4 раза. Белоруска показала, как приготовить японские моти без специальной рисовой муки

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Опубликовано: 22.10.2024 09:15 , Обновлено: 22.10.2024

Мировые соцсети пестрят рецептами и попытками блогеров приготовить модные лакомства. Одним из самых желанных из них наряду с дубайским шоколадом стало японское пирожное моти. Белорусский фудблогер поделилась рецептом, в котором можно приготовить его без специальной клейкой рисовой муки. Такие моти обойдутся выгоднее и будут ближе к традиционному японскому рецепту.

Белоруска с ником leydi_sara в TikTok уже успела прославиться как автор простых и вкусных рецептов из доступных продуктов. В этот раз фудблогер предложила подписчикам приготовить популярное японское пирожное моти без специальной клейкой рисовой муки. Этот рецепт собрал более 2 миллионов просмотров.

[info_b]Моти — это японская сладость из рисовой муки с мягкой и жевательной текстурой. Традиционно его начиняют сладкой пастой из красной фасоли, но современные кулинары экспериментируют с различными ингредиентами — от свежих фруктов до кремов и шоколада. В последние годы это угощение стало популярным не только в Японии, но и далеко за её пределами[/info_b]

Для приготовления необходима пароварка, однако фудблогер показала, как её можно сделать из обычного дуршлага, крышки и кастрюли. Вместо рисовой муки она использовала клейкий рис для суши, который, по её словам, можно найти в любом супермаркете или заказать на маркетплейсах. Пачка такого риса (600 г.) обойдётся в сумму около 3 рублей, в то время как на покупку 400 г. специальной клейкой рисовой муки для моти потребуется потратить более 12 рублей.

В то же время фудблогер отметила, что вариант с приготовлением теста из риса может быть более трудоёмким, но он ближе к традиционному японскому рецепту.

Рецепт моти без рисовой муки

Ингредиенты:

[info_b]Автор не указала точное количество продуктов в граммах, заверив, что достаточно ориентироваться “на глаз”.[/info_b]

рис для суши,

сливочное масло,

сахарная пудра,

творожный сыр,

сгущённое молоко.

[info_b]Для начинки можно использовать разные наполнители, например, творожный сыр+сахарная пудра либо творожный сыр+ белый шоколад, маскарпоне+сахарная пудра, маскарпоне+сгущёнка и т.д.[/info_b]

Приготовление:

Рис высыпьте в миску и многократно промойте. Отбросьте на дуршлаг, установите на импровизированную пароварку (ели пароварки нет) и варите в течение 40 минут на медленном огне. Спустя 20 минут после начала варки приподнимите крышку и сбрызните рис водой. Пропарьте крупу оставшиеся 20 минут под крышкой. Если по истечении этого времени рис проварился недостаточно, то его стоит промочить ещё раз и пропарить дополнительно. Отбросьте готовый рис в миску, смазанную растительным малом, добавьте кусочек сливочного масла, сахарную пудру и растолките всё содержимое толкушкой до однородной массы. Можно использовать блендер. Готовую клейкую массу выложите на силиконовый коврик с крахмалом и вымесите до состояния однородности. В отдельной миске подготовьте начинку, например, из творожного сыра и сгущёнки. Смешайте оба ингредиента до однородности. Отщипните от теста кусочек и расплющите его. Положите ложку начинки в середину и защепите края лепёшки. Сделайте форму пирожного более круглой и присыпьте крахмалом и сахарной пудрой. Пирожное готово.

Пользователи соцсети поблагодарили белоруску за рецепт и отметили, что, вопреки мнению некоторых скептиков, такое тесто действительно более близко к оригинальному.

“У нас в любом магазине можно найти рис для суши, а вот муку из клейкого риса я не нашла нигде. Действительно легче и дешевле достать рис для суши и сделать как тут, чем заказывать с Wildberries муку, ждать и тратить больше”, - написала одна из белорусок под видео.

“Самый правильный рецепт настоящего моти, так его готовят в Японии”, - написала одна из подписчиц.

“Очень вкусно, я пробовала настоящий моти и очень даже похоже”, - оставила свой отзыв ещё одна подписчица.

[info_b]Фудблогер Самира - автор кулинарного видеоблога с 1,7 миллиона подписчиков в TikTok, также ведёт блог “На кухне с Самирой” на YouTube, Telegram, Яндекс Дзен и в Instagram. Её рецепты собирают миллионы просмотров в соцсетях и уже успели сложиться в электронную книгу.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда кажется, что для создания хорошего десерта необходимо множество ингредиентов и усилий. Однако так происходит далеко не всегда. Белоруска поделилась в TikТok рецептом целой “тонны” пряников, на приготовление которых, по нашим расчётам, потребуется менее 6 рублей. Видео собрало уже более 2, 4 миллионов просмотров и свыше 70 тысяч лайков.

Дешевле, чем в магазине, в 1,5 раза. Фудблогер показала, как легко приготовить пряники «из детства»