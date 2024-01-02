Что приготовить из засохших после Нового года тортов и печенья? Нашли рецепт вкусного и простого десерта

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Опубликовано: 02.01.2024 10:11 , Обновлено: 31.12.2023

После праздников обычно остаются торты, кексы, печенье, которые высыхают очень быстро и уже не впечатляют своим вкусом. Однако вы можете всего за несколько мгновений превратить их в идеальный десерт, чтобы порадовать себя и друзей. Просто соберите различные пирожные, начинки, орехи и шоколад с новогоднего стола, чтобы приготовить новое вкусное блюдо.

Не все об этом знают, но “Баядерки” — это фантастический десерт, изобретенный в Варшаве, который можно сделать из других тортов, пирогов и кексов.

[info_b]Происхождение названия “баядерки” неизвестно. Возможно, такой десерт был создан в честь оперетты Эммериха Кальмана 1921 года под названием «Баядера». Главный герой – экзотическая танцовщица из султанского гарема. Роковая женщина, сводившая с ума мужчин своим чувственным танцем.[/info_b]

Вы можете приготовить десерт в форме и нарезать традиционным способом, а можете сформировать из смеси небольшие шарики и добавить любую начинку. Для этого подойдут дробленые орехи, шоколадная паста, кокосовая стружка или даже измельченные сухофрукты.

Как приготовить “Баядерки”? Быстро и просто

Основой для баядерки служат другие сладости, так что праздничные подойдут идеально. Вы можете использовать пряники, бисквиты, коржи, печенье, морковный торт или любой другой, который есть у вас под рукой. Вам понадобится около 500 г этих крошеных десертов.

Далее добавьте к ним 50 г растопленного сливочного масла, 80 г густого варенья и плитку растопленного шоколада.

Соедините все ингредиенты, а затем добавьте любимую начинку — посыпьте кокосовой стружкой, измельченными сухофруктами, орехами (даже в шоколаде) или измельченным печеньем или овсяными хлопьями.

Готовая смесь должна иметь твердую, густую консистенцию, но при этом оставаться липкой. В процессе замешивания можно постепенно добавлять теплое молоко, количество которого зависит от используемых вами добавок. Когда все будет готово, переложите смесь в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.

Также из охлажденной смеси можно сделать шарики, а затем обмазать их шоколадом, шоколадной стружкой или орехами.

В Сети есть видео другого варианта рецепта — с добавлением какао, рома и шоколадной пасты. Но суть такая же.

https://telegraf.news/eda/vkusnyye-i-prostye-recepty/kak-bystro-prigotovit-vkusnoe-pechene-ponadobitsya-vsego-3-prostyh-ingredienta/