Что приготовить из тыквы? Три рецепта оладий, которые подойдут на завтрак, ужин и десерт

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Опубликовано: 06.10.2022 08:00 , Обновлено: 05.10.2022

Сезон приготовления блюд из тыквы в самом разгаре. Из нее готовят пюре, соусы, супы, каши. Но мы предлагаем другой вариант, который подойдет как завтра, обед, ужин, так и на десерт. Приготовьте тыквенные оладьи — рецепт простой, а вкус изумительный.

Классические тыквенные оладьи

Вам понадобятся:

400-500 г тыквы (без кожицы и семян);

100 г пшеничной муки;

2 яйца;

30 г оливкового масла (2 ст. ложки);

растительное масло для жарки;

тертый имбирь;

соль и перец.

Разрежьте тыкву на несколько небольших кусочков. Удалите семена и отделите мякоть от кожицы.

Натрите нарезанные кусочки тыквы на крупной терке. Поместите натертую мякоть в большую миску.

Разбейте два яйца в отдельную миску, добавьте две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку тертого имбиря, половину чайной ложки соли и щепотку перца.

Перемешайте всю смесь деревянной ложкой или венчиком.

Добавьте тертую мякоть тыквы к яйцам и специям. Тщательно перемешайте смесь, чтобы соединить ингредиенты. Когда тыквенная смесь будет готова, начинайте жарить оладьи.

Налейте небольшое количество масла в сковороду и поставьте плиту на средний огонь. Когда масло нагреется, влейте тыквенную смесь небольшими порциями — одной ложки достаточно для формирования одного блинчика.

Жарьте оладье около 2-3 минут с каждой стороны. Когда лепешки станут золотисто-коричневыми, переверните их на другую сторону и снимите со сковороды.

После снятия оладий со сковороды, лучше всего слить с них на бумажное полотенце лишний жир.

Лучше подавать тыквенные оладьи теплыми. Их вкусно заправлять соусом из сливок или йогурта. Но такие оладьи также можно подавать к мясным блюдам, макаронам и крупам.

Тыквенные оладьи с луком

Вам понадобятся:

1/4 тыквы;

1 яйцо;

1 чайная ложка соли;

3 столовые ложки зеленого лука;

2 зубчика чеснока;

1/2 стакана кефира;

4 столовые ложки пшеничной муки;

растительное масло.

Тыкву помойте, очистите от кожуры, удалите семена и натрите на терке. Затем бросьте его в миску.

Добавьте соль и целое яйцо. Перемешайте.

Добавьте измельченный зеленый лук и чеснок (измельченный или выдавленный).

Добавьте кефир и перемешайте. Затем положите муку и снова перемешайте.

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи до золотистой корочки с каждой стороны.

Сладкие тыквенные оладьи

Вам понадобятся:

1 чашка белой или обычной цельнозерновой муки;

1 ст.л разрыхлителя;

1/2 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки мускатного ореха;

1/4 чайной ложки соли;

1 чашка молока;

1/3 стакана тыквенного пюре;

1 яйцо;

2 столовые ложки кленового сиропа или тростникового сахара;

1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

2 ст. л. растопленного сливочного или кокосового масла.

В большой миске соедините муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль. Смешайте до полного объединения всех ингредиентов.

В отдельной миске смешайте молоко, тыквенное пюре, яйцо, кленовый сироп, ванильный экстракт и растопленное масло. Взбейте смесь венчиком до полного объединения ингредиентов.

Добавьте жидкие ингредиенты к сухим и тщательно перемешайте до получения однородной массы без комочков.

Если сливочное масло отделяется при контакте с холодными ингредиентами, нагрейте смесь в микроволновой печи в течение 15-30 секунд, пока она снова не растает, или отложите ее в теплое место на несколько минут.

Разогрейте сковороду и обжарьте на ней оладьи.

Блюдо можно подавать с кленовым сиропом, медом, посыпать сахарной пудрой или корицей по желанию.

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