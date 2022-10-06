Что приготовить из тыквы? Три рецепта оладий, которые подойдут на завтрак, ужин и десерт
Сезон приготовления блюд из тыквы в самом разгаре. Из нее готовят пюре, соусы, супы, каши. Но мы предлагаем другой вариант, который подойдет как завтра, обед, ужин, так и на десерт. Приготовьте тыквенные оладьи — рецепт простой, а вкус изумительный.
Классические тыквенные оладьи
Вам понадобятся:
- 400-500 г тыквы (без кожицы и семян);
- 100 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 30 г оливкового масла (2 ст. ложки);
- растительное масло для жарки;
- тертый имбирь;
- соль и перец.
Разрежьте тыкву на несколько небольших кусочков. Удалите семена и отделите мякоть от кожицы.
Натрите нарезанные кусочки тыквы на крупной терке. Поместите натертую мякоть в большую миску.
Разбейте два яйца в отдельную миску, добавьте две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку тертого имбиря, половину чайной ложки соли и щепотку перца.
Перемешайте всю смесь деревянной ложкой или венчиком.
Добавьте тертую мякоть тыквы к яйцам и специям. Тщательно перемешайте смесь, чтобы соединить ингредиенты. Когда тыквенная смесь будет готова, начинайте жарить оладьи.
Налейте небольшое количество масла в сковороду и поставьте плиту на средний огонь. Когда масло нагреется, влейте тыквенную смесь небольшими порциями — одной ложки достаточно для формирования одного блинчика.
Жарьте оладье около 2-3 минут с каждой стороны. Когда лепешки станут золотисто-коричневыми, переверните их на другую сторону и снимите со сковороды.
После снятия оладий со сковороды, лучше всего слить с них на бумажное полотенце лишний жир.
Лучше подавать тыквенные оладьи теплыми. Их вкусно заправлять соусом из сливок или йогурта. Но такие оладьи также можно подавать к мясным блюдам, макаронам и крупам.
Тыквенные оладьи с луком
Вам понадобятся:
- 1/4 тыквы;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка соли;
- 3 столовые ложки зеленого лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 1/2 стакана кефира;
- 4 столовые ложки пшеничной муки;
- растительное масло.
Тыкву помойте, очистите от кожуры, удалите семена и натрите на терке. Затем бросьте его в миску.
Добавьте соль и целое яйцо. Перемешайте.
Добавьте измельченный зеленый лук и чеснок (измельченный или выдавленный).
Добавьте кефир и перемешайте. Затем положите муку и снова перемешайте.
Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи до золотистой корочки с каждой стороны.
Сладкие тыквенные оладьи
Вам понадобятся:
- 1 чашка белой или обычной цельнозерновой муки;
- 1 ст.л разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1 чашка молока;
- 1/3 стакана тыквенного пюре;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки кленового сиропа или тростникового сахара;
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
- 2 ст. л. растопленного сливочного или кокосового масла.
В большой миске соедините муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль. Смешайте до полного объединения всех ингредиентов.
В отдельной миске смешайте молоко, тыквенное пюре, яйцо, кленовый сироп, ванильный экстракт и растопленное масло. Взбейте смесь венчиком до полного объединения ингредиентов.
Добавьте жидкие ингредиенты к сухим и тщательно перемешайте до получения однородной массы без комочков.
Если сливочное масло отделяется при контакте с холодными ингредиентами, нагрейте смесь в микроволновой печи в течение 15-30 секунд, пока она снова не растает, или отложите ее в теплое место на несколько минут.
Разогрейте сковороду и обжарьте на ней оладьи.
Блюдо можно подавать с кленовым сиропом, медом, посыпать сахарной пудрой или корицей по желанию.
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