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Чизкейк по этому быстрому рецепту просто тает во рту. Понадобятся всего лишь два ингредиента

Чизкейк по этому быстрому рецепту просто тает во рту. Понадобятся всего лишь два ингредиента
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Ищете простой и быстрый способ приготовления вкусного десерта? Этот чизкейк из двух ингредиентов — идеальное решение! Кремовый и пышный творожный десерт по этому рецепту потребует минимум ингредиентов и затраченного времени, а конечный результат порадует каждого гурмана.

Когда время поджимает, а перекусить чем-нибудь вкусным хочется, стоит иметь под рукой рецепт этого быстрого десерта. Чизкейк из двух ингредиентов по не только прост в приготовлении, но и имеет прекрасный вкус. Приготовить это десерт под силу любому и он он отлично подойдет как для повседневного угощения, так и для более праздничного случая. Вы можете подавать его как самостоятельное блюдо, так и с свежими фруктами, взбитыми сливками либо вареньем.

Как приготовить чизкейк из двух ингредиентов?

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Вам понадобятся:

  • 500 г творога (желательно мелкозернистого)
  • 4 яйца

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160°С и подготовьте форму для запекания диаметром примерно 20-22 см. Застелите его бумагой для выпечки.
  2. Поместите творог в миску. Отделите белки от желтков. Добавьте к творогу желтки и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков. Затем аккуратно добавьте его в сырную массу и аккуратно перемешайте так, чтобы масса не потеряла объёма.
  4. Вылейте творожно-яичную смесь в подготовленную форму для запекания и разровняйте верх.
  5. Выпекайте чизкейк около 40-50 минут или пока верх не станет золотисто-коричневым, а чизкейк не станет твердым внутри.
  6. После выпекания выключите духовку и оставьте чизкейк внутри на несколько минут, чтобы он немного остыл.
  7. Чизкейк готов! Выньте его из формы, разрежьте на кусочки и подавайте с любимыми добавками, например, фруктами, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.

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