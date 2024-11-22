"Быстро и не пригорит" - Фудблогер показала, как за 5 минут приготовить творожную запеканку в микроволновке

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Опубликовано: 22.11.2024 15:12 , Обновлено: 22.11.2024

Для большинства белорусов микроволновка — лишь средство для разогревания продуктов, однако это устройство подходит и для приготовления блюд. При этом есть рецепты, которые в ней иногда удаются даже лучше, чем если бы вы приготовили их в духовке. Так, в TikTok показали, как приготовить в микроволновке творожную запеканку. Этот простой и нежный десерт потребует небольшого количества ингредиентов и будет готов уже спустя 5 минут. Как его сделать?

Фудблогер с ником _ksysha_00 в TikTok регулярно делится рецептами”пятиминутками”, многие из которых активно выходят в тренды соцсети и сохраняются в закладки десятками тысяч пользователей.

В одном из своих видео девушка предложила приготовить творожный пирог в микроволновой печи. По её словам, на приготовление десерта потребуется всего 5 минут, 4 из которых нужны для замеса ингредиентов.

“Очень часто люди думают, что рецепты в микроволновке невкусные. А иной раз получается, что выпечка в микроволновке быстрее и намного сочнее. Этот рецепт творожной запеканки, например, в микроволновке получается вкуснее, чем в духовке”, - заверила автор видеоролика.

Для реализации рецепта нужны доступные ингредиенты, в числе которых мука, манка, яйцо и сахар. Творог, по словам автора, можно использовать абсолютно любой.

[info_b]Приготовить такую запекану можно и в духовке. В таком случае, по отзывам комментаторов, она получится с запечённой корочкой сверху и снизу. Но время приготовления существенно возрастёт и займёт минимум 40 минут при температуре 180-200 градусов.[/info_b]

Рецепт творожной запеканки в микроволновке

Ингредиенты:

100 г. любого творога,

1 яйцо,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 ст.л. манной крупы,

1 ст.л. растительного масла,

3 ст.л. с горкой муки,

сахар - по вкусу.

Приготовление:

В миску вбейте яйцо, добавьте творог, манку и разрыхлитель. Размешайте до однородной массы. Добавьте сахар по вкусу (в рецепте 4 столовых ложки), растительное масло, муку и снова перемешайте. Вылейте тесто в силиконовую форму, накройте крышкой и поставьте в микроволновку на 4 минуты. Достаньте пирог из микроволновки, дайте остыть и извлеките из формы.

Фудблогер посоветовала присыпать запеканку при подаче сахарной пудрой и порекомендовала попробовать десерт со сгущёнкой или сметаной.

Многие пользователи, опробовавшие рецепт, нашли его достойным повторения. А кто-то даже предложил варианты, как усовершенствовать запеканку.

“Только что сделала. Вкусно. Быстро. Только тесто с творогом гораздо гуще получается. Спасибо,” - написала свой отзыв к рецепту одна из подписчиц.

“Все пеку в микроволновке, мне нравится, что быстро и не сгорит,” - написала другая пользовательница под видео.

“Она сказала, что 4 минуты печь. Но из собственного опыта всё зависит от мощности микроволновки. Начинайте с 4 минут, а там увидите, как ваша микроволновка выпекает,” - предупредил кто-то.

“Я бы ещё добавила какао или сделала мрамор, или полила шоколадной глазурью, каким-то ягодным соусом,” - предложила дополнить десерт одна подписчица.

“Сделала, мне понравилось. Сахара меньше надо, тогда можно со сгущёнкой. Немного с формы тесто убежало. Но в целом отлично,” - резюмировала одна из комментаторов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что как бы не была вкусна магазинная выпечка, иногда хочется приготовить что-то особенное, тёплое и домашнее. У тех, кто не любит проводить очень много времени за приготовлением теста, в ход идут быстрые и вкусные рецепты вроде яблочной шарлотки. Однако приготовить просто фруктовый десерт можно и с другими фруктами, например, с бананами. Один из таких рецептов показали в Tiktok. Испечь такую банановую шарлотку можно за 10 минут и без использования духовки.

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