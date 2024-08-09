"Боже, как это вкусно" — Тренер поделился рецептом шоколадных конфет для похудения. Какие 5 ингредиентов понадобятся?

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Опубликовано: 09.08.2024 16:37 , Обновлено: 09.08.2024

Специалист по питанию, тренер и блогер поделился простым и быстрым рецептом шоколадных конфет. По его словам, лакомство идеально подойдёт тем, кто следит за фигурой или по другим причинам не может употреблять сахар. Так, для низкокалорийного десерта понадобятся какао-порошок, сахарозаменитель, молоко, шоколадный сироп без сахара и... щепотка соли.

При этом тренер посоветовал брать какао без сахара, а молоко — 1,5% жирности (хотя это и не обязательный пункт). А вот что действительно важно, так это форма. Дело в том, что рецепт не предусматривает использование духовки: конфеты нужно на пару минут отправить в холодильник. Именно для этого пользователь TikTok посоветовал использовать силиконовую форму, которую можно приобрести на маркетплейсах.

Так, 100 граммов какао нужно залить 150 миллилитрами молока, после чего “по вкусу” добавить соль, сахарозаменитель или тот самый шоколадный сироп. Всю массу тщательно перемешать и отправить в морозильник на 3-4 часа. По истечении срока достать конфеты и наслаждаться.

“Не забудьте попробовать, что у вас получилось, потому что после заморозки уже будет не исправить”, — посоветовал автор рецепта и спортивный тренер по совместительству.

“Лучше брать пластиковую или поликарбонатную форму, и конфеты оттуда после морозильника будут просто выскакивать”, — посоветовала в комментариях одна из подписчиц блогера. Другая добавила:

“Боже, как же это вкусно! Делала из 50% протеина и 50% какао — это бомба! Можно добавить 3-5 граммов желатина, и будет как мороженое. Спасибо большое за рецепт”.

Ранее Telegraf.news писал, что вкуснейший сладкий торт можно приготовить без сахара и даже без муки. Это замечательный десерт, который подойдёт тем, кто следит за своим здоровьем и хочет насладиться сытным лакомством (например, диабетикам). Как приготовить такой торт в домашних условиях?

Как приготовить шоколадный торт без муки и сахара? Никто не отличит от обычного