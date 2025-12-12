Белорусские шефы раскрыли рецепт идеальных бутербродов для Нового года

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Опубликовано: 12.12.2025 15:52 , Обновлено: 12.12.2025

Два белорусских шефа - бренд-шеф ресторана "Госці" Дмитрий Новицкий и фуд-блогер Александр Шиманов поделились простым рецептом идеальных бутербродов для новогоднего стола. Приготовить их можно за считанные минуты, а за продуктами вряд ли придётся бежать дополнительно в магазин.

Несмотря на то, что авторы рецепта - высококлассные повара с большим опытом, осилить его точно сможет любой человек, даже с самыми минимальными навыками в кулинарии. Пожалуй, этот рецепт из списка тех, что делаются на скорую руку, но уходят со стола в числе первых.

Всё дело в сочетании базовых ингредиентов, хорошо знакомых каждому, но в неожиданной комбинации - то, что нужно для праздничного стола, когда хочется какого-то разнообразия.

Некоторым комментаторам рецепт этих бутербродов напомнил классическую селёдку “под шубой”, но в неожиданной форме. Дело в том, что продукты, необходимые для приготовления бутербродов, действительно, во многом пересекаются. Так что если вы не мыслите новогодний стол без этого традиционного салата, возможно, стоит в этом году запастись его ингредиентами с небольшим запасом и опробовать и этот простой рецепт.

Вот точный набор ингредиентов:

Хлеб бородинский 200 гр,

Филе сельди 150 гр,

Яйцо отварное 2 шт,

Свекла отварная 200 гр,

Майонез 150 гр,

Красный лук 30 гр,

Горчица французская 20 гр,

Зеленый лук 10 гр.

Как приготовить бутерброды?

Самое сложное во всём рецепте - это приготовление основы для бутербродов. Для этого нужно перебить в блендере свеклу, яйца и репчатый лук с майонезом, добавив щепотку соли. Должно получиться лёгкое пюре свекольного цвета.

Затем его с помощью кондитерского мешка или обычной ложки выкладывают порционно на ломтики бородинского хлеба (шефы предложили для эстетичности срезать с него корочки). Поверх пюре выкладывают кусочки филе солёной сельди, а сверху добавляют буквально каплю французской горчицы.

Украсить бутерброды можно мелко нарезанным зелёный луком.

Ранее Telegraf.news рассказал об альтернативном способе обыграть селёдку на праздничном столе. Вместо традиционной “шубы”, достаточно калорийной и, возможно, кому-то уже приевшейся, можно приготовить по довольно простому рецепту традиционного немецкого “красного салата из сельди” - Roter Heringssalat.

Не только «под шубой». Этот салат с селёдкой легко сделать и он быстро исчезает со стола