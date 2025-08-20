Белоруска показала, как просто приготовить сырный кофе из 3 ингредиентов. Проверили, вкусно ли

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Опубликовано: 20.08.2025 13:56 , Обновлено: 20.08.2025

Жительница Беларуси поделилась в TikTok видео, на котором показала, как делает сырный кофе. Этот рецепт оказался очень простым, и журналисты Telegraf.news решили его проверить и оценить, насколько вкусно получилось. Рассказываем, как приготовить необычный напиток в домашних условиях и даем альтернативный рецепт.

Как приготовить сырный кофе из трех ингредиентов?

Так, согласно рецепту из TikTok, понадобятся лишь три продукта: кофе, вода и… нашумевшее в соцсетях Сырное мороженое от Слуцкого сыродельного комбината, за котором многие белорусы гонялись всё лето.

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Ингредиенты:

кофе (лучше нерастворимый, так как у него более насыщенный вкус. Но можно заменить и растворимым);

вода;

сырное мороженое (в рецепте использовали из упаковки 400 гр, но можно купить и на палочке)

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Способ приготовления:

Заварите кофе как вы любите. Можно сварить в турке, а можно просто залить водой.

Положите в пустую чашку один-два-три шарика мороженного (по вкусу) и залейте его кофе. Перемешайте. Готово!

Нюансы:

Отметим, что точной граммовки дать не можем. Всё зависит от размера кружки, а также от того, насколько крепкий кофе вы любите и сколько мороженного готовы использовать.

В зависимости и от этого напиток может получиться разной консистенции - как жидкость или больше похожей на десерт. Поэтому этот рецепт - отличное поле для экспериментов.

Например, вы можете начать с небольшого количества кофе. Например, на 1-2 шарика мороженного попробуйте добавать 50-70 мл готового крепкого кофе, хорошо размешайте и пробуйте. После можно добавить еще мороженое и кофе по вкусу.

Мы же сразу брали кружку 300 мл, клали 3 столовые ложки мороженого и заливали примерно 180-200 мл кофе.

Как сделать мороженое из… хлеба? Шеф-повар из Гродно поделился рецептом непривычного десерта

Вкусно ли получилось?

Сразу стоит обозначить, что мнения о вкусе самого сырного мороженого очень разнятся. Кто-то становится фанатом и называет “самой удачной новинкой лета”, кто-то отмечает, что продукт “на один раз” и что он “напоминает плавленый сырок”. А кто-то вообще записывается в ненавистники, заявляя, что на вкус мороженое “как кусок масла со вкусом сырного соуса”.

Два журналиста Telegraf.news также оценили продукт по-разному. Одному новинка понравилась, другому не очень. Но что касается сырного кофе , то тут мнения сошлись у обоих - напиток получился вкусным, нежным, сливочным и достойным повторного приготовления . Мороженое и сам кофе дали абсолютно новое сочетание вкусов.

А где найти сырное мороженое?

К слову, у многих пользователей в соцсетях возник вопрос, где найти это сырное мороженое. Другие поделились, где брали сами. Например, в гипермаркетах Корона, сети магазинов Продтовары (г. Брест), Гиппо, Простор, Соседи, ТЦ Перекресток (Боровляны), Семь Пятниц XXL, Зеленый клен, Green.

Рецепт сырного кофе без мороженого

Если вы не нашли мороженое в магазинах, или вам всё же есть и другие способы приготовления необычного напитка. Например, с добавлеиием молока и плавленого сыра.

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Ингредиенты:

молоко - 200 мл;

плавленый сливочный сыр — 1 ст.л.;

черный кофе - 80 мл;

сахар - по вкусу.

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Способ приготовления:

Разогрейте молоко, добавьте в него плавленый сливочный сыр, сахар. Взбейте капучинатором.

Заварите кофе и влейте в него сырное молоко. Готово!

Ранее Telegraf.news писал, что каждое лето магазины наполняются массой новинок мороженого от белорусских производителей, поиск которых иногда превращается в настоящий квест. Наша журналистка изучила каталоги всех крупных фабрик и узнал, какие новинки вышли и в каких торговых сетях их искать.

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