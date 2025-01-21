В TikTok призвали не покупать мытую морковь в магазине. Узнали, есть ли на ней "антибиотики" и "воск"

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Опубликовано: 21.01.2025 12:11 , Обновлено: 25.04.2025

Каждый, кто приходит в магазин за морковью чаще всего имеет выбор: купить мытую морковь или грязную. Соблазн отдать предпочтение первой велик, ведь она выглядит чище и аппетитнее, однако в этом вопросе могут быть свои нюансы. Так в TikTok заверили, что чистая морковь из магазина не моется водой, а подвергается специальной обработке с антибиотиками и воском. Telegraf.news разузнал, чем обычно моют овощи на самом деле.

Многие белорусы предпочитают покупать мытую морковь по многим понятным причинам. Кроме того, то такой овощ выглядит аппетитнее и привлекательнее, мытая морковь практически исключает вероятность приобретения испорченных экземпляров - их состояние видно невооружённым глазом. А ещё её практически не нужно чистить, а это в свою очередь уменьшает количество отходов.

Казалось бы единственный минус - цена. Мытая морковь, как правило, в 2 раза дороже своей “грязной сестры”. Но как оказалось у мытого овоща есть реальные противники.

Так блогер под ником .bulbashi в TikTok призвала не покупать мытую морковь. По её словам, такие овощи имеют столь опрятный внешний вид отнюдь не благодаря мытью водой.

“Чтобы она могла лежать долго на прилавке такой красивой и не портиться месяцами её моют в растворе из антибиотиков и покрывают воском”, - заверила девушка в видео.

https://www.tiktok.com/@.bulbashi/video/7462087060195773698

В доказательство она продемонстрировала как ведёт себя морковь, помытая обычной водой спустя 2 часа в холодильнике.

За полдня ролик собрал почти 200 тысяч просмотров и более сотни комментариев от пользователей, чьи мнения разделились. Большая часть комментаторов усомнились в компетентности автора.

“Не в растворе из антибиотиков, а в антибактериальном растворе”, — поправил автора видеоролика один из комментаторов.

“Ничего подобного, помыть, обсушить и храниться будет она очень долго”, — написала другая девушка в комментариях.

“Мы возили такую морковь с поля на опт, и мыли ее обычной водой, и все в ней было хорошо ”, — высказалась ещё одна.

“Работала на заводе “Мироторга” и её моют вручную, а потом по ленте человек со шланга большим напором домывает”, — рассказали в комментариях.

“Странно, такое ощущение, что морковь в холодосе не 2 часа пролежала, а 2 недели. Это куда её надо положить что бы она почернела? У меня такого не происходит”, — засомневался ещё кто-то.

Некоторые пользователи заметили, что если бы морковь обрабатывали антибиотиками и воском, то она стоила в разы дороже и это “потеряло бы всякий смысл”. А кто-то сослался на то, что ему “всё равно”, т.к. верхний слой моркови при готовке всё равно счищается.

Так чем же моют овощи?

Журналист Telegraf.news решил поискать информацию о том, чем моют морковь на предприятиях и есть ли в ней какая-то химия. С подобным вопросом на канал Нтв обращалась минчанка Наталья Новик. По словам специалистов, отвечающих на её вопрос, для мытья овощей зачастую действительно используется не просто вода. Нередко в состав моющих растворов могут входить ПАВ (поверхностно-активные вещества). В теории их следы могут оставаться на овощах, и предполагается, что они продлевают антимикробный эффект. Однако большая часть этих веществ безопасна и разрешена к использованию.

“Это такие средства, как мыльный раствор, глюкозиды, олеат калия, натуральные отдушки, подсолнечное масло. Вначале овощи, если имеются большие загрязнения, замачиваются в мыльном растворе на несколько часов, потом все эти средства должны быть удалены с поверхности продуктов», - рассказывала доцент МГУТУ им. Разумовского Наталья Василиевич.

Однако она отметила, что из-за экономии воды на предприятиях такие средства могут быть смыты не полностью и оставаться на кожуре. Это может даже вызывать изменение аромата продуктов. По словам экспертов, такую морковь лучше дополнительно хорошенько мыть дома.

Подобного мнения придерживался и начальник отдела технологии переработки корнеклубнеплодов РУП “НПЦ НАН Беларуси по продовольствию” Николай Петюшев. В интервью SB.by он также подчёркивал, что ПАВ, которые некоторые предприятия могут использовать для мытья овощей, имеют синтетическое происхождение и с трудом вымываются.

“Нужно порядка 10—15 полосканий. Разумеется, что тратить столько воды на картошку никто не будет. Результат: овощи визуально чистые, а вот можно ли их есть — большой вопрос”, - высказывался эксперт.

По мнению специалистов, овощи с оставшейся на них землей - это гарантия того, что они не были подвержены воздействию такого типа мытья. Эксперты посоветовали отдавать предпочтение им, заметив, что сроки годности у таких продуктов выше, а стоят они дешевле.

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