В TikTok показали, как производят батончики мюсли в Борисове. Что за они?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 16:32 , Обновлено: 13.11.2024

Пользователи популярной видеоплатформы опубликовали ролик, снятый на производстве батончиков-мюсли в Борисове. На коротком видео белорусы продемонстрировали процесс создания полезного (или не очень?) лакомства "от" и "до". А вы такие пробовали?

Так, в начале ролика видно, как работники предприятия замешивают однородную массу для будущих мюсли, а потом охлаждают, разрезают и, собственно, упаковывают готовый продукт. Интересно, что некоторые из батончиков проверяют на вес: важно, чтобы на полки магазинов попала конкретная масса — ни граммом меньше! Ну и, наверное, больше. Такой “брак” сразу отправляется на переработку, рассказали специалисты.

Оказывается, белорусы побывали на борисовском предприятии Amateg. Помимо батончиков Optimus, что на видео, там выпускают гематоген, валерьянку и различные БАДы.

“Живу в этом городе и в первый раз слышу об этом”, — написала под видео одна из пользовательниц соцсети. Другой белорус добавил:

“Было бы мясо, а без батончиков можно обойтись”.

Ранее Telegraf.news писал, что в одной из популярных соцсетей белорус опубликовал ролик, где поделился собственным изобретением, с помощью которого легко и быстро можно перебрать картофель. Так, за основу мужчина взял старую железную кровать — такие были раньше практически в каждом доме.

«Сетка есть, где найти такого Юру?» — Белорус показал, как при помощи кровати быстро перебрать картофель