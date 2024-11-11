В Слониме выпустили колбасу с картошкой фри

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Опубликовано: 11.11.2024 14:17 , Обновлено: 11.11.2024

ОАО «Слонимский мясокомбинат» представил необычную новинку — сервелат "Наш бульбаш", в состав которого входит картофель фри. По словам пресс-службы предприятия, это "действительно уникальный продукт", а в разогретом виде он и вовсе способен заменить полноценный завтрак или обед. При этом на предприятии заверили, что "это вкусно".

Новинку представили на областном фестивале-ярмарке “Дожинки”, который недавно прошёл в Мостах на Гродненщине. При этом когда колбаса поступит в продажу, на мясокомбинате, увы, не рассказали. Цену, к слову, тоже не озвучили.

Фото: Слонимский мясокомбинат

Ранее Telegraf.news писал про другую новинку этого мясокомибината. Он начал в 2023 году “выпуск” новой колбасы черного цвета. Новинка называлась «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая».

Впрочем, в продаже ее найти спустя год проблематично, если вообще возможно.

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