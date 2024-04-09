В Нидерландах McDonald's запустил рекламу с запахом картошки фри. Это как?

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Опубликовано: 09.04.2024 11:39 , Обновлено: 09.04.2024

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запустила рекламную компанию с билбордами, которые распространяли запах популярных блюд бренда на улице.

McDonald’s установил в Нидерландах пустые желтые и красные рекламные щиты, которые источали аромат картофеля фри и других популярных блюд бренда. Подобный маркетинговый ход в компании применили впервые.

“Доказано, что обоняние более эффективно генерирует четкие и эмоциональные воспоминания, чем образы. Включив это чувство в нашу рекламу, мы нашли новый способ напомнить людям о хороших временах в McDonald’s», — прокомментировал рекламу компании менеджер по маркетингу McDonald’s Стейн Ментроп-Хулиселан.

Запах от рекламных щитов можно было ощутить в пределах 5 метров. Их расположили в 200 метрах от ресторанов McDonald’s, побуждая таким образом прохожих, зайти в заведение и заказать продукцию бренда.

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